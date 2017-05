El poliamor gana más adeptos en Canadá

El ser humano busca desde hace siglos una definición concreta y certera para el amor, sin lograrlo. Porque en su sentido más amplio y puro, es indescriptible, incomprensible y, por lo tanto, imposible de encasillar bajo el significado de unas cuantas palabras. Pero, si nos referimos solamente a una relación de pareja, ¿es exclusivo de dos?

En junio de 2016, el Instituto Canadiense de Investigación del Derecho y la Familia encuestó a 500 poliamoristas canadienses y sus familias -el primero de su tipo- y encontró que el número de canadienses que viven en relaciones poliamorosas es significativo y está creciendo.

Della Wolf con sus tres padres. No creen en el mito romántico del siglo pasado. En esta relación de tres no hay una media naranja ni un príncipe azul. © CBC

Della Wolf Kangro Wiley Richards de la ciudad de Vancouver nacida en 2014 se convirtió en el primer niño en la provincia de Columbia Británica en tener tres padres que figuran en un certificado de nacimiento.

Della es hija de una pareja de lesbianas y su amigo varón.

“Se siente muy natural y fácil, como cualquier otra familia”, dijo el padre biológico Shawn Kangro.

Los poliamoristas entonces, tienen más de una pareja íntima comprometida a la vez. Y a diferencia de la poligamia, el poliamor es completamente legal aunque las personas involucradas tienen que enfrentarse a cuestiones jurídicas únicas.

Abhann Cupper Scott, Tia Thompson y Braelor Rolston están en una relación poliamorosa y dicen que su unidad familiar merece más derechos en Canadá. © (Cortesía de Abhann Cupper Scott)

Esto cuestiona el futuro de las relaciones amorosas tal y como las conocemos hoy.

John Paul Boyd es el director ejecutivo del Instituto Canadiense de Investigación para el Derecho en la Familia de la Universidad de Calgary, en la provincia de Alberta. Realizó una encuesta nacional de familias poliamorosas y encontró que el número de personas involucradas en relaciones poliamorosas que buscan asesoramiento sobre temas como derechos de los padres, formalización de las relaciones y la inmigración está en aumento.

“Nuestra investigación demostró que la mayor parte de las personas involucradas en relaciones poliamorosas vivían en tres provincias: Columbia Británica seguida por Ontario y Alberta”, le dijo Boyd a CBC.

“Tendían a ser jóvenes con casi el 75 por ciento de los encuestados de 44 años o menos, y con mayores ingresos que la población canadiense en su conjunto además de tener niveles superiores a la media en educación.”

John Paul Boyd, del Instituto Canadiense de Investigación para el Derecho en la Familia dice que el número de canadienses que viven en relaciones poliamorosas es significativo y está creciendo. © CBC

¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo?

¿Qué es el amor?

Es la eterna pregunta que los poetas, dramaturgos y científicos investigan desde tiempos inmemoriales y sobre la cual Carrie Jenkins, profesora de filosofía de la Universidad de Columbia Británica, ha reflexionado mucho.

La autora de Lo que es el amor y lo que podría ser, admite que el amor es difícil de definir.

“El amor romántico es extremadamente confuso. Evito tratar de dar una definición. Cualquier cosa que diga sobre eso va a malinterpretar el fenómeno porque está demasiado fijo, encuadrado”, le dijo Jenkins a la periodista Laura Lynch del programa The Current del radiodifusor público CBC.

La propia situación de Jenkins la llevó a pensar en el significado del amor. Ella es poliamorosa: está casada y tiene un novio, ambos hombres son relaciones a largo plazo en su vida.

“Lo que me motivó a hacer una investigación fue en parte por la gente diciéndome que si estás enamorada de dos personas entonces ese no es amor verdadero. Si realmente estuvieras enamorada no tendrías ojos para nadie más. Sería como si esta fuera la única persona que existió para ti. Lo que no reflejaba fielmente mi experiencia. ”

Jenkins dice que las políticas sociales y las recetas sobre lo que debe ser el amor romántico sólo proveen una definición muy estrecha. Para ella necesitamos entender mejor el amor y parte de esa comprensión incluye el reconocimiento de que el amor es tanto biológico como social.

La filósofa canadiense y autora de What Love Is Carrie Jenkins argumenta que necesitamos una mejor comprensión de la naturaleza dual (social y biológica) del amor. © (Cortesía de Carrie Jenkins)

“Somos animales humanos, un fenómeno biológico, una especie que existe naturalmente. Tenemos una composición química-física. Cuando estamos experimentando el amor creo que es muy importante entender lo que eso significa para nosotros biológicamente, por lo que tenemos que tener una comprensión sobre la ciencia del amor “, le dijo a Lynch.

“Si nos fijamos en las respuestas neurofisiológicas de alguien que, por ejemplo, acaba de romper con una pareja, parece muy similar a la química cerebral de un adicto a la cocaína que experimenta ansiedad”.

Para Jenkins, si se toma en cuenta sólo a la biología, se pierde la construcción social del amor romántico.

“Si no entiende que ambas, la biología y la sociedad están desempeñando un papel, usted puede confundir algunas de las cosas que realmente surgen a partir de una construcción social, de la realidad biológica o natural y creo que el género es una parte enorme de esto “, dice Jenkin.

“De hecho, creo que el género y el amor romántico son, en cierta medida, construidos juntos socialmente.” Esto se puede ver en el hecho de que hay un papel muy diferente definido por una mujer cuando se trata del amor romántico”.

Jenkins dice que es importante que la gente piense sobre el amor y su papel en la vida cotidiana moderna.

“Podemos decidir aceptar y promover más representaciones de modelos de amor y aceptar muchas historias diferentes en lugar de reciclar continuamente un solo guión”.

En definitiva, no hay una sola forma de relación amorosa entre individuos; y lo que funciona para una persona o sociedad puede no funcionar para otros.

RCI/CBC/The Current/Internet