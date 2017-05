“Vamonos mi chica”, el último disco de John Welsh Band

John Welsh es un cantautor canadiense originario de la pequeña de Abbostford, Columbia Británica. Cuando tenía 17 años viajó a México por primera vez y ese fue su primer contacto Hispanoamérica. Él ya estaba interesado en el español y había comenzado a aprender el idioma. Después, a los 19 años, cuando tuvo la oportunidad de viajar a Guatemala con un programa de intercambio universitario, le puso todavía un poco más de esfuerzo al idioma, se interesó en la cultura, se enamoró la gente y de la música y empezó a escuchar la música latina de todos los países.

Cuando estuvo de regreso Canadá siguió hablando y practicandolo que había aprendido. Le dedicó también un poco más de tiempo a estudio del idioma y la comunidad latina de Canadá, viendo su interés por la música, lo ha apoyado mucho, nos dice John entrevista.

Entre tanto, los problemas políticos en Centroamérica en la década de los 80 hicieron que guatemaltecos y salvadoreños se refugiaran en Canadá. Muchos de los que llegaban a la costa oeste del país y más particularmente a Vancouver, decidieron instalarse en Abbotsford.

John Welsh y Courage Eigbike © Cortesía de John Welsh Band

Fue así como cuando John regresó nuevamente a su ciudad natal, se encontró con una comunidad centroamericana bastante numerosa, lo cual lo alegró mucho porque podía seguir hablando español.

A John siempre le ha gustado la música. Y después de haber pasado 5 años tocando y grabando con varios grupos, él y su hermano Chris, que toca actualmente el bajo en el grupo, conocieron al músico nigeriano Courage Eigbike, quien aportó al grupo un estilo reggae y africano. Después se sumaron a la banda el baterista Nathan Larsen y el guitarrista principal, Devin Modugno.

El John Welsh Band comenzó a tocar a nivel local en Vancouver y con el lanzamiento de su álbum y vídeo On the Road, su popularidad creció muy rápidamente en todo Canadá y no tardaron mucho en salir de gira tocando en salas y festivales en todo el país.

Vamonos mi chica! © Cortesía de John Welsh Band

Su nuevo álbum se llama “Vámonos mi chica!”, y banda le da un sabor muy latino a todo su ritmo. La música es pegajosa e invita al relajamiento y a la fiesta. Con este disco están haciendo una gira en Canadá y Estados Unidos, pero la ambición secreta de John es continuar o planear una gira en México y ¿por qué no? en Latinoamérica.

Pablo Gómez Barrios conversó con John Welsh sobre su pasión por la música y por el español, que como ustedes lo podrán constatar es muy fluido.