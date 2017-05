Canadá en las Américas Café del 28-05-2017

Hola, bienvenidos como cada semana a Canadá en las Américas Café, la emisión del servicio en español de Radio Canadá Internacional, en este caso la correspondiente al 28 de mayo de 2017. Hoy estamos en el estudio Leonora Chapman, Pablo Gómez Barrios, Leonardo Gimeno y Luis Laborda.

Como ya es costumbre, les proponemos este reencuentro digital y a través del Facebook Live para pasar revista a los temas que nos llamaron la atención, comentar la realidad cotidiana, escuchar un poco de música y, claro, leer los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico, Facebook o nuestro sitio internet.

El último fin de semana la ciudad de Montreal se vio invadida por unos gigantes amistosos que recorrieron sus calles y convocaron a decenas de miles de personas. Tres figuras de grandes dimensiones, pertenecientes a la compañía francesa Royal de Luxe, pasearon durante 3 días por el centro de la ciudad, sumándose a los festejos por los 375 años de la fundación de la misma.

Una de las marionetas que recorrió las calles ante una multitud de público. © Radio-Canada/Julie Marceau

Por otro lado, este domingo se lleva a cabo la jornada de puertas abiertas de los museos en la ciudad, un evento que también se destaca como uno de los preferidos del público, que tiene acceso libre durante una jornada a las instalaciones de una variedad extensa de museos.

El Museo de Bellas Artes de Montreal. © MBAM

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, aquí van nuestras sugerencias:

Leonora Chapman nos trae un reportaje sobre un proyecto piloto que trabaja con pacientes con esquizofrenia, haciendo que enfrenten las voces que los atormentan, a través de una experiencia de realidad virtual. Los resultados son muy alentadores, ya que a través del estudio se ha logrado ayudar a los afectados por la esquizofrenia a controlar la enfermedad y silenciar las voces que oyen en su cabeza.

El proyecto piloto del Instituto Philippe Pinel tiene a pacientes como Richard Breton que enfrenta a sus demonios internos con la ayuda de la tecnología de realidad virtual. © Radio-Canada

Pablo Gómez Barrios habló con Gonzalo Lizarralde, profesor en la Escuela de Arquitectura de la Facultad del Hábitat y del Medio construido de la Universidad de Montreal, sobre una iniciativa para implementar unos 20 micro proyectos comunitarios y urbanos, cuyo objetivo es una mejor adaptación a los cambios climáticos. Estos micro proyectos se implementarán en Chile, Colombia, Cuba y Haití.

Yumbo sufre periódicamente inundaciones provocadas por el Río Yumbo, y algunos proyectos han tratado de reducir esos riesgos. © Gonzalo Lizarralde

Leonardo Gimeno nos cuenta que de una investigación de dos organizaciones de salud sobre las redes sociales. Según estas, cuatro de las cinco formas más populares de comunicación social a través de internet son dañinas para la salud mental de los jóvenes, con INSTAGRAM ocupando el primer puesto. Una encuesta de aproximadamente 1.500 jóvenes entre 14 y 24 años muestra que el 91% de ellos recurren a internet para utilizar las redes sociales y que la tasa de ansiedad y depresión entre ellos ha aumentado un 70%.

© iStockPhoto.com

Luis Laborda con una entrevista al profesor Antonio Perez, del Instituo McMaster de Investigación sobre el Envejecimiento. El organismo se propone ofrecer una mirada científica abarcadora e innovadora sobre la vejez, su proceso y sus consecuencias, en el marco de una sociedad como la canadiense, que prevé que un cuarto de la misma tendrá 65 años de edad o más cuando llegue el 2041. La necesidad de cambiar nuestra forma de ver la vejez y qué hacer para alcanzar una ancianidad saludable.

La vejez no tiene por qué ser sinónimo de enfermedad y decadencia física. © GI / gradyreese

La música que escuchamos en esta emisión:

Diana Krall con la canción I Love Being Here With You, “Me gusta estar aquí contigo”.

Arcade Fire y el tema Ready To Start, “Listo para comenzar“.

También les ofrecemos el primer segmento del programa, que fue emitido en vivo por Facebook Live (si no puede visualizar el video en esta página, presione aquí)

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

Recuerden que pueden consultar el resto de nuestro material de entrevistas, reportajes, noticias e informaciones visitando nuestro sitio web www.rcinet.ca/espagnol.

¡Buena Semana y hasta la próxima!