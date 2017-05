Primera mujer en la historia en completar el Camino Trans Canadiense

“Por la noche, caminando bajo las estrellas, no importa dónde me encuentre, me voy a la cama pensando que vivo en el lugar más hermoso”.

Sarah Jackson terminará su caminata de cross-country en Cape Spear, Terranova, esta semana.

Después de pasar los últimos dos años en el Trans Canada Trial, Camino Trans Canadá, Sarah Jackson se convertirá en la primera mujer en la historia en completar la caminata de 11.500 kilómetros.

Sarah Jackson terminará su caminata nacional en el Camino Trans Canadá en Cape Spear el miércoles – dos años después de salir de Victoria, BC. © (Gary Locke / CBC)

La joven de 24 años de la ciudad de Edmonton, en Alberta, estacionó su automóvil en Victoria, Columbia Británica en junio de 2015, y desde ese entonces no ha parado de caminar.

Dos años más tarde, Jackson ha llegado a San Juan, Terranova, donde se espera que pase la noche antes de completar la última etapa de la caminata este miércoles en Cape Spear.

“No sabía que lograría hacerlo todo”, dice Jackson.

“Pensé que iría adelante mientras estuviera disfrutando y me encantó, así que seguí”.

Jackson ocasionalmente tuvo que reorientar su caminata porque el sistema de senderos aún no está completo. Ella dijo que hizo todo lo posible para evitar las carreteras, prefiriendo tomar caminos secundarios y senderos regionales.

Estuvo caminando hasta 40 km al día y durante algunas partes del viaje, amigos y familiares se han unido a ella a lo largo del camino.

Jackson en sus 115 días de su viaje de cross-country. © (Sarah Jackson)

Seguridad en el camino

Jackson está viajando sola y, cuando CBC se le preguntó por su seguridad, dijo que usa una baliza de localización y otras medidas para sentirse “relativamente cómoda”.

“No me siento diferente en el camino como lo sería en la vida cotidiana. Es un reflejo de cómo me siento normalmente. Soy una mujer blanca caminando por Canadá. Tal vez mi experiencia sería diferente si no fuera así. ”

Jackson dijo que escuchó sobre otras personas que experimentan racismo mientras caminan por todo el país, y se siente afortunada de que su caminata haya sido tan positiva.

“No soy lo suficientemente ingenua como para creer que es lo mismo para todos”, dijo.

“Basta mirar a las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en este país”.

Sarah Jackson está viajando sola y usa una baliza de localización, por seguridad. © (Sarah Jackson)

Jackson llegó a Terranova y Labrador hace un mes, después de tomar el ferry desde Nueva Escocia. Desde su llegada, ella ha experimentado una “maravillosa” hospitalidad por parte de los lugareños que le ofrecen en el camino todo, desde refugio hasta tazas de té.

Ahora cerca del final de su viaje, Jackson le dijo a CBC que se había acostumbrado a la vida en el camino, y que se emociona al pensar en el final de su viaje.

“Es algo devastador, no puedo imaginar nada diferente ahora”, dijo.

“Por la noche, estoy caminando bajo las estrellas, no importa dónde me encuentre, me voy a la cama pensando que vivo en el lugar más hermoso”.

El Trans Canada Trial

El Camino Trans Canadá, promovido desde 2016 como el Gran Camino, es la red más larga del mundo de senderos recreacionales. Comenzó su construcción en 1992. El Camino se extiende 24.000 kilómetros desde el Atlántico hasta el Pacífico hasta los océanos del Ártico.

La creación del Camino nació de las celebraciones del 125 aniversario de Canadá en 1992.

RCI/CBC/Internet