Se aprobó en Quebec una moción reconociendo el aporte de los latinoamericanos a la provincia canadiense

Diputado liberal de la circucnscripción de Laval - des - Rapides, Saúl Polo es el primer representante en la Asamblea Nacional de Quebec de origen latinoamericano. Es también el Asistente Parlamentario del Ministro de Economía , Ciencia e Innovación. Saúl Polo nació en Santa Marta ( Colombia ) en junio de 1975, está casado y tiene un hijo. En cuanto a los estudios, tiene un c ertificado en C omercio Internacional de la Universidad McGill (2001-2002), un c ertificado en Contabilidad y Finanzas también de la Universidad McGill (2000-2001) y una Licenciatura en Comercio y en Administración de Empresas por la Universidad de Montreal - HEC Montreal (1996-1999).

