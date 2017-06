La prueba del Dr. Montero-Odasso para detectar la demencia

“Usted sabe que cuando comenzamos a tener más de 60 años nuestra memoria no es tan buena como antes. Pero yo me focalizo en aquellos que se quejan de la memoria. Que vienen y me dicen: Doctor, mi memoria no funciona bien. Esos pacientes que tienen problema de la memoria y le hacemos algunos test cognitivos y no están tan bien como la población general, pero no tienen demencia, sabemos que tienen altos riesgos de demencia”. Dr. Manuel Montero-Odasso.