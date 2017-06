Qué preguntar y no preguntar a los musulmanes en Canadá durante el Ramadán

El mes de Ramadán comenzó el fin de semana del 26 de mayo, lo que significa que durante las próximas tres semanas muchos musulmanes cambiarán sus hábitos diarios.

El mes es considerado como el período de tiempo en el cual el Corán fue revelado por primera vez al Profeta Mahoma y donde los musulmanes participan en un mes de ayuno y caridad. Desde antes del amanecer hasta el atardecer, los musulmanes se abstienen de comer y beber, de tener relaciones sexuales, y de casi todos los deseos mundanos, para centrarse en la espiritualidad y el auto-mejoramiento.

Sarah Hagi de la ciudad de Toronto ha notado que mientras sus amigos no musulmanes saben que el Ramadán es un momento en el que ayuna, no conocen mucho más acerca de este tiempo, que conmemora el período en que el Corán fue revelado por primera vez a Mahoma.

Saben que está sucediendo, pero por lo general no están seguros acerca de los detalles más allá de “nada de comida”, dejando espacio para una gran cantidad de confusión y conversaciones repetidas

Tampoco saben cómo actuar a su alrededor.

Así que para ellxs y para todxs los canadienses no musulmanes, la escritora Sarah Hagi ha creado una guía sobre qué decir y qué no decir a los musulmanes durante el Ramadán

Sarah Hagi, una escritora de Vice, tiene algunos consejos sobre cómo los no musulmanes pueden evitar ser ignorantes sobre los musulmanes durante el Ramadán.

No manifiestes extrañez acerca de la comida

La gente no necesita ” disculparse excesivamente ” si está comiendo frente a alguien que está ayunando, dice Hagi.

“Aunque ser conscientes sobre los demás es agradable, una gran parte del ayuno consiste en saber que el mundo no se detiene por usted, y que nadie está sujeto a un tratamiento especial.” Se espera que el Ramadán no sea fácil, ese es el punto “, dice Hagi.

Hay otras maneras de hacer que uno se sienta bienvenido sin ofrecer algo para comer o beber, dice ella.

“Un verano, mi mejor amiga había puesto una toalla fría en su congelador para refrescarme, en lugar de ofrecerme un vaso de agua, fue una de las cosas más amables y reflexionadas que alguien ha hecho por mí”.

-Sarah Hagi

No preguntes por qué alguien no está ayunando

Hay muchas razones -como enfermedad, embarazo, vejez o menstruación- que hace que los musulmanes practicantes no puedan o no quieran ayunar, dice Hagi.

“Pero lo más importante, no es asunto tuyo si alguien está o no ayunando.”

También, preguntar por qué alguien elige comer o beber no toma en cuenta otros aspectos importantes del Ramadán, como la autorreflexión y la oración, dice ella.

“Sólo porque alguien no está ayunando no significa que no está participando.”