La constancia y la perseverancia de Sussy Galvez

Sussy Galvez es Consejera, Planificadora financiera y representante en ahorro colectivo en los Servicios financieros Desjardins. A lo largo de su carrera en el mundo de las finanzas en Canadá se ha merecido varios premios y distinciones. Pero el año pasado, fue honrada con el Premio Distinción 2016 de la Cámara de la Seguridad Financiera, CSF. Un premio del cual ella está particularmente orgullosa.

Sussy Galvez es peruana, nacida en Lima, en una familia de 7 hermanos y hermanas. Ella llegó a Montreal, Canadá, a los 25 años, donde la esperaba la hermana mayor y su esposo. Un cierto tiempo después llegarían sus padres y los otros hermanos y hermanas.

En 1993, Perú estaba sumergido en la guerra contra el Sendero Luminoso. Su hermana mayor que se encontraba ya en Canadá estaba muy preocupada por la suerte de su familia y en común acuerdo con ellos, solicitó al gobierno canadiense una visa familiar para que toda su familia pudiera inmigrar a este país. La familia llegó de su Perú natal un 27 de enero de 1993 en pleno invierno canadiense. Ella nos cuenta una anécdota con respecto a ese primer invierno.

“Creo que hacían 40 grados bajo cero con el factor viento. Ahora que pienso en eso le voy a contar una anécdota. Me acuerdo que tenía que comenzar mis clases de maestría en HEC (Escuela de Altos Estudios Comerciales) y estaba haciendo unos cursos de preparación. Pero realmente fue ahí que tuve un choque cultural. Porque salía del metro Côte-des-neiges completamente abrigada, lo único que tenía descubierto eran los ojos. Sentía muchísimo frío. Y cuando estoy llegando al HEC ví a una chica en minifalda y una chaqueta de cuero. La ví y me ví, la volví a ver y me volví a ver. Y me dije: No puede ser! Yo me estoy muriendo de frío! Y ese fue mi primer choque cultural”, Sussy Galvez.