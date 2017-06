Política exterior canadiense basada en valores no negociables

Un discurso muy cargado de referencias al pasado, al rol de Canadá desde la Primera guerra mundial. Es un discurso muy bien logrado, que plantea a la vez una coherencia con acciones del pasado. Canadá mantiene un perfil que sigue en el tiempo, más allá de los cambios, en torno a los valores básicos que se defienden.

El discurso sobre la política exterior canadiense de la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, presentado ayer en el Parlamento, marca un punto de inflexión en el tono de Canadá con respecto a la administración Trump. Ella dijo con claridad que no está de acuerdo con su política proteccionista, con sus puntos de vista sobre el clima y con su política de inmigración. Pero eso no fue todo.

Víctor Armony, profesor de Sociología en la Universidad de Québec en Montreal analizó el discurso de la ministra Freeland.

La ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, pronunció un discurso sobre la política exterior de Canadá en la Cámara de los Comunes. © (Sean Kilpatrick / La Prensa Canadiense)

Una carta de adiós

“El discurso parece una carta de adiós a los EE.UU, una especie de separación diciendo “fue muy lindo lo que tuvimos, gracias por todo”, hay mucho agradecimiento hacia lo que EEUU hizo por el mundo y por Canadá, pero de alguna manera parece como si se dijera “bueno, ahora nuestros caminos parecen separarse, no nos quedamos mal, pero cada uno verá el futuro de manera diferente”. Tiene un tono de conversación de pareja o de amigos. Y creo que esto fue intencional, es decir, se camina sobre cáscaras de huevo para no ofender a los EE.UU pero también se quiere reconocer una realidad, que ese país ha elegido un rumbo muy diferente al de Canadá y al del resto del mundo”.

El rol de liderazgo en el mundo

Canadá reforzará su papel de liderazgo en la escena mundial mientras Estados Unidos regresa a centrarse en sus propios intereses nacionales, dijo la ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland.

Para el profesor Armony el énfasis está puesto claramente en el multilateralismo. Es decir, apoyarse en todos los mecanismos que ya existen, empezando por las Naciones Unidas y yendo hacia todas las organizaciones internacionales que permiten a todos los países actuar de manera concertada.

“Podemos decir que hay una honestidad, una transparencia en el discurso que es bastante saludable. La ministra lo dice claramente, “no somos un país importante, nosotros solos no vamos a cambiar la historia del mundo, pero podemos contribuir. Y al contribuir vamos a necesitar alianzas. En ese sentido todo lo que refiere a los EE.UU en este discurso es bastante significativo”.

Libre comercio fomenta crecimiento, innovación y creación de empleos

La ministra Freeland expresó su “profunda decepción” con las políticas proteccionistas estadounidenses.

Víctor Armony señala que Canadá no va alterar su política comercial. A ese respecto menciona las alianzas como la que se firmó con la Unión Europea, o el proyecto con el Asia Pacífico, y por supuesto el TLCAN con México. “Canadá quiere mantenerse abierto en todas las regiones, sea para intercambios comerciales o de colaboración multilateral en aras de mantener lo que llama en varias partes del discurso el sistema internacional. Un sistema en el cual la ley y los acuerdos prevalecen sobre la fuerza bruta”.

En otro aspecto de su discurso, la ministra Freeland dijo que si bien no le corresponde a Canadá jugar el papel de gendarme del mundo, sí debe tomar un papel activo proporcionando asilo a los perseguidos, y estableciendo un estándar para el tratamiento de las mujeres, los gays y lesbianas, las personas trans, y las minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas.

El Canadá feminista

También dijo que el gobierno se está preparando para presentar su primera política internacional de asistencia feminista que impulsará los derechos de las mujeres mejorando el acceso al aborto y empoderando a las mujeres.

Esta dimensión feminista, señala Armony, es bastante llamativa. Elegir en una declaración de política exterior, en donde se hablan de cosas muy generales, a veces casi abstractas, casi filosóficas o de derecho internacional, un aspecto muy particular como es el aborto, y con el cual tal vez mucha gente no estará de acuerdo, empezando por el gobierno de EE.UU, es ambicioso, dice.

“Creo que es una señal, muy valiosa, no solo simbólicamente hablando sino que es una manera efectiva de marcar un camino basado en valores. Y los valores no son negociables. Por ejemplo en este caso los derechos de las mujeres no son subalternos a cuestiones geopolíticas o de interés nacional. Interés nacional que incluye la importancia de la cuestión de género, la igualdad en todos los niveles de la vida social. Y en ese sentido es un discurso bastante inusual y sorprendente. Porque en algunos elementos empuja más allá de lo que esperábamos de un discurso relativamente tibio.

En algunas partes, podríamos decir, el discurso se activa con cuestiones que van más allá de la retórica. Por supuesto que tendremos que ver si todo esto en la práctica se ejecuta, porque si no, son solo palabras.

Pero si algunas de estas declaraciones se convierten en realidad, podremos ver a Canadá como un actor que va a tomar un lugar interesante en los próximos años.

Esto y mucho más en el análisis del discurso de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá realizado por Victor Armony, profesor de Sociología en la Universidad de Québec en Montreal y co director de la Red de Estudios Latinoamericanos de Montreal (RELAM). Leonora Chapman lo entrevistó.