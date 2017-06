El examen de matemáticas

Esta semana que comienza hoy lunes 12 de junio, es la semana más temida por los alumnos de sexto año de primaria de todas las escuelas de la provincia de Quebec. ¿Por qué? Porque es la semana de los exámenes finales de matemáticas. No uno, no dos, sino 5 exámenes finales de matemáticas. Uno por día y el primero comienza hoy con una duración de una hora y media consagrada a la evaluación de la capacidad de resolución de problemas de los alumnos que terminan la escuela primaria este año.

Cuando yo estaba en la escuela primaria, hace más de medio siglo! En mi Barranquilla natal, la época de los exámenes finales, a finales de noviembre y principios de diciembre, era estresante. Mi mamá me preparaba tisanas de Valeriana para que se calmaran los nervios. Y el examen que más me asustaba, era el de matemáticas. Y no, porque no estudiara, sino porque la materia me espeluznaba. Y ceo que no era el único en esa situación. Todos nos queríamos sentar al lado del “mejor en matemáticas” para copiarle las respuestas.

Pues bien, imagínense que el examen final de matemáticas que impone el ministerio de Educación a todos los alumnos de sexto año de primaria en toda la provincia de Quebec es juzgado demasiado difícil y demasiado largo, tanto por los mismos profesores, como por los especialistas y los alumnos. Algunos profesores confiesan darle más tiempo que la hora y media prevista para que el número de alumnos que pierdan la materia sea menos elevado.

© gpointstudio

El examen consiste en 8 pruebas repartidas en 5 días. Es el mismo examen para todos los alumnos de sexto de primaria de toda la provincia. Una de las pruebas era tan compleja que varios profesores se quejaron. En otras pruebas, el tiempo que el ministerio da para hacer el examen no es suficiente para resolverlas. Además del problema del tiempo, alumnos y profesores denunciaron que inducían a propósito al error. Michel Lyons, experto en didáctica, matemático y profesor adjunto en la Universidad de Sherbrooke, es uno de los expertos que juzga demasiado riguroso ese examen.

Quizá para definir bien lo que les espera, digamos que es algo especial. Esta semana es la evaluación en Matemáticas. Los alumnos tendrán un examen de 4 horas y media repartidas en 5 días. El más controvertido y del que todo el mundo habla es el de hoy. Una hora y media sobre la habilidad a resolver problemas, lo que es una prueba bastante pesada para una hora y media, de lo que llamamos “situaciones complejas de aprendizaje”. Y los alumnos deben aprender a defenderse.

Michel Lyons dice que el examen de matemáticas es “una criatura de la Reforma” que se produjo en el 2000 y exámenes como este se vienen haciendo desde hace unos 12 años y nunca han funcionado bien. Ya se está lejos de la “resistencia al cambio” y cuando algo no funciona año tras año y que da resultados insatisfactorios, es hora de reconocer el fracaso. Los maestros pasan con sus alumnos 10 meses al año y saben que hay un problema en la habilidad de “resolución de problemas” cuando esta es evaluada con una herramienta externa como la del Ministerio. Para Michel Lyons, a nivel de la evaluación existen varios criterios que el examen del Ministerio no respeta en este examen específico de resolución de problemas.

© Halfpoint

El primero es que no se utiliza la forma correcta para evaluarlo. En el fondo, la resolución de problemas es como la creatividad en arte o la imaginación en escritura, se circunscribe mal en una hora y media. Se tendría que definir muy bien cuáles son los resultados que se quieren y que sean los maestros, que pasan 10 meses con esos alumnos, los que deberían evaluarlos. Ellos saben muy bien lo que es la resolución de problemas y se dan cuenta que la evaluación externa no refleja la imagen que tienen de sus alumnos. Es por eso que ellos dicen que es demasiado difícil o no es apropiado. Es un gran problema.

La idea no es de nivelar por lo bajo. Es que cuando se trata de evaluar algo tan complejo como el enfoque que cada alumno adopta en la resolución de problemas en tan solo una hora y media es un proyecto demasiado ambicioso. No es un objetivo que se logra en ese tiempo y que además no toma en consideración a los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Los maestros muestran del dedo también a la prueba número 2 cuyo objetivo es obtener el desarrollo de un razonamiento matemático, para el cual el ministerio prevé solo media hora. Eso no es suficiente dicen muchos maestros.

© iStockphoto

El ministerio responde que el problema no es el examen de matemáticas como tal, sino la adquisición de conocimientos. La lectura más precisamente. Para Michel Lyons, entre los criterios para evaluar el rendimiento intelectual, como una prueba de Coeficiente intelectual, se encuentran la fidelidad, la coherencia y la precisión.

En lo que respecta a la fidelidad, los exámenes del ministerio deberían dar siempre los mismos resultados. El criterio de coherencia está relacionado con la lectura y el examen del ministerio tiene 4 o 5 páginas para leer. Ahora bien si un alumno tiene problemas en lectura, seguro que tendrá problemas para comprenderlo. Hay demasiada lectura y demasiada información que no tienen nada que ver con las matemáticas. Si para manifestar su comprensión de las matemáticas los alumnos deben pasar por la lectura de un documento con tableros y gráficos, científicamente esa herramienta es imprecisa, sesgada y es seguro que no funcionará, concluye Michel Lyons, experto en didáctica, matemático y profesor adjunto en la Universidad de Sherbrooke.

Michel Lyons fue entrevistado por Alain Gravel.