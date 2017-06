En Guatemala detienen a otras 5 personas por incendio que causó la muerte de 41 niñas

Tres funcionarios de la oficina del Procurador de Derechos Humanos y dos policías fueron detenidos en Guatemala por su presunta responsabilidad en la muerte de 41 niñas durante un incendio en un albergue para menores, informó el lunes la Fiscalía nacional.

También se informó que será trasladada a la Corte Suprema de Justicia una denuncia de dos diputados opositores que piden un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por designar a personas no calificadas en puestos claves del ente estatal que administraba el hogar de niñas donde ocurrió el trágico incendio en marzo.

La Corte deberá decidir si existen suficientes elementos de prueba contra Morales para enviar la denuncia al Congreso, que tendrá la potestad de determinar si le retira o no la inmunidad al mandatario para que sea investigado.

Las detenciones forman parte de las pesquisas vinculadas con el hecho, cuando al menos 60 niñas iniciaron un incendio tras haber sido encerradas en un pequeño cuarto como castigo por amotinarse e intentar escapar del albergue.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un sobrepoblado centro de acogida con un largo historial de fugas y denuncias de abusos contra menores, resguardaba a huérfanas, niñas en conflicto con la ley penal y menores abandonadas.

Según información de la Fiscalía, entre los capturados figuran el jefe de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, la jefa del departamento de Protección Especial Contra el Maltrato y la defensora de la niñez. También fueron detenidos un subcomisario y una subinspectora de la Policía Nacional Civil.

Tres funcionarios enfrentan cargos de homicidio culposo, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes. Quedaron fuera del cargo de homicidio la defensora de la niñez y el subjefe policial.

Por su parte, Sandra Morán y Leocadio Juracán, legisladores del partido izquierdista Convergencia, acusaron al presidente Morales de ser el principal responsable de la tragedia por “jerarquía de mando” en la Secretaría de Bienestar Social que administraba el Hogar Seguro.

“Presentamos una denuncia penal contra el presidente el 14 de marzo por cuatro delitos: abuso de autoridad, tortura, incumplimiento de deberes y ejecución extrajudicial”, dijo Morán a Reuters en conversación telefónica.

Heinz Heimman, portavoz de Morales, dijo a periodistas que la acción de la Fiscalía de trasladar la solicitud de antejuicio de los diputados es parte del “protocolo” y se limitó a decir que la presidencia respeta la separación de poderes.

“El presidente ha sido notificado durante su gestión de tres a cuatro procesos de antejuicio que no han procedido. No se puede especular”, destacó Heimman, quien no dio más detalles.

Las autoridades investigan quiénes fueron los responsables de encerrar a las menores en el albergue ubicado a 25 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala y el por qué no se las liberó cuando comenzó el fuego y se escuchaban sus gritos pidiendo auxilio.