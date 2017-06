La frontera en la mirada de Griselda San Martín

Como parte de su trabajo de maestría en periodismo en la Universidad de Colorado Boulder, la española Griselda San Martín puso su atención en los espacios humanos en la frontera entre México y Estados Unidos, en la región de Tijuana.

Radio Canadá Internacional pudo conversar con ella durante una breve visita a Montreal.

Radicada ahora en Nueva York, Griselda San Martín hace parte de un colectivo Transborder, junto a otras dos fotógrafas, interesadas en el tema de las fronteras.

Uno de los temas que le interesan es el de la inmigración. Ella ha estado desde hace cinco años documentando la situación de los migrantes en Tijuana. Ella asegura que para lograr hacer un trabajo fotográfico adecuado es necesario ganar la confianza de la gente, acompañándola inclusive a lo largo de varios años.

Valla de separación en la frontera entre México y Estados Unidos © Griselda San Martín

Desde hace un año y medio, el lente de su cámara se ha concentrado en un proyecto de documentar lo que sucede en un lugar específico en la frontera entre los dos países, llamado Parque de la Amistad, el único lugar en la frontera mexicana-estadounidense establecido como lugar para el encuentro de las familias.

La dramática situación que viven los inmigrantes indocumentados se debe no tanto a los muros sino a las leyes que son las que separan a los pueblos, explica la fotógrafa Griselda San Martín.

Detalle del afiche del documental *The Other Side* de Griselda San Martín. © FB

El New York Times presentó un corto documental suyo, “The Other Side“, “El otro lado”, que cuenta la historia de un músico que, separado por la frontera y sin poder abrazar o visitar a sus familiares del otro lado del muro, decide cantarles a sus hijos y sus nietos a través de la valla.