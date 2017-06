Las razones de Nicaragua de retirarse del Acuerdo de París

El acuerdo de París fue establecido de tal manera que está logrando que los grandes países emisores se liberen de sus responsabilidades.

– Paul Oquist, ministro asesor en Políticas Públicas de Nicaragua

Cuando las delegaciones de negociación de todo el mundo celebraron el acuerdo conseguido en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) en París en diciembre de 2015, Nicaragua se quedó al margen. Aparte de Siria, fue el único país que no firmó el acuerdo. Sin embargo, sus razones fueron muy diferentes a las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hace pocos días oficializó la salida de su país del acuerdo.

Mientras Trump lo rechaza por ser –según él– demasiado perjudicial para la economía de su país, Nicaragua se opone por ser insuficiente y poco ambicioso, como lo explicó Paul Oquist, ministro asesor en Políticas Públicas de Nicaragua a Carol Off del programa As It Happens del radiodifusor público canadiense CBC.

Fue el viernes 22 de abril de 2016, en el Día de la Tierra, que el primer ministro canadiense Justin Trudeau pronunció un discurso por la firma del Acuerdo de París sobre el Clima. El primer ministro concluyó su discurso en Naciones Unidas diciendo que los cambios climáticos van a poner a prueba la inteligencia, la compasión y la voluntad de los 171 países que firmaron el acuerdo.

Para los países que no firmaron les dijo que lo hicieran pronto porque todos tenían que luchar contra los cambios climáticos para construir un mundo mejor.

¿Recuerdan cuando el presidente Donald Trump tomó la decisión de sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París? Fue hace un par de semanas. Y en ese entonces, mucho se habló del hecho de que la decisión del Presidente de Estados Unidos de retirarse del acuerdo climático puso a su país en una lista muy corta junto a otros dos países.

Pero lo que la mayor parte de la cobertura mediática de ese grupo exclusivo no mencionó fue que el problema de Nicaragua con París era bastante diferente al del Presidente Trump.

La razón de Nicaragua para rechazar el acuerdo de París no fue porque quería quemar más combustibles fósiles, sino porque el acuerdo no iba lo suficientemente lejos.

Paul Oquist fue el negociador de Nicaragua en las conversaciones de París.

¿Por qué no lo firmó Nicaragua?

Porque el acuerdo es demasiado débil dice Oquist. El acuerdo no es jurídicamente vinculante. El acuerdo no mantiene la temperatura por debajo de 2 grados. No alcanza la meta de 1.5 grados. Lleva a los países en desarrollo a renunciar a sus derechos legales de indemnización por pérdidas y daños que reciben año tras año.

Así pues, el acuerdo de París no cumple con sus propios objetivos. Falla en un cien por ciento para alcanzar la meta de 1,5 grados centígrados.

El acuerdo de París fue establecido de tal manera que está logrando que los grandes emisores se liberen de sus responsabilidades. Los grandes países emisores no quieren comprometerse con la reducción de emisiones requerida para alcanzar la meta de 1,5 grados o incluso la meta de 2 grados. Buscan todo tipo de subterfugios para evitar tomar decisiones políticas, decisiones económicas, que serían necesarias para detener el cambio climático.

Mucho se ha dicho desde que EEUU se retiró del acuerdo, sobre los tres países que no forman parte de él, todos países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahora, las razones por las que Nicaragua no es parte son completamente diferentes obviamente a las de Siria pero también a la de los Estados Unidos. Lo que dice el ministro asesor en Políticas Públicas de Nicaragua es porque no va lo suficientemente lejos.

Y lo explica dando más datos.

Es voluntario cuando debería ser legalmente vinculante. Nos llevará a 3 o 3.5 grados, que es un promedio mundial, que en los trópicos como Nicaragua, en los desiertos y en las regiones árticas, dará lugar a cuatro o seis grados de aumento lo que será catastrófico para nuestro país.

Habrá menos agua, menos alimentos, menos salud, menos nutrición, más pobreza y más migración hacia los países del norte, con un mundo con más de tres grados. Ya hay refugiados del cambio climático en el mundo. Unos 14 millones. Pero cuando llegamos al mundo de los tres grados, el IPCC calcula que podría haber 200 millones de personas desplazadas debido al cambio climático. En realidad, el mundo se dirige hacia épocas muy difíciles debido al fracaso de los países altos en emisiones de llegar a un acuerdo con la absoluta necesidad de que reduzcan sus emisiones.

Cuando Nicaragua presentó su caso, sus argumentos y dijo que no iba a firmar por esas razones, ¿cuál fue la respuesta en París en la cumbre?

“Bueno, no queríamos bloquear lo que la comunidad internacional quería hacer. Así que hicimos nuestro discurso después de la aprobación del acuerdo de París, pero luego dejamos muy claro que el carácter voluntario de este es el camino hacia el fracaso. Y no está en un camino hacia el éxito, está en el camino hacia el fracaso”.

“En segundo lugar, hemos dejado claro que a 3.5 grados va a socavar el otro acuerdo importante de 2015, que fue la agenda de 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible, en el que el mundo se compromete a más agua, más alimentos, más nutrición, más salud y menos pobreza, pero con el mundo de tres grados, las propias organizaciones internacionales nos dicen que vamos a tener menos agua, menos alimentos, más desnutrición.

Vamos a tener más muerte y enfermedades. Y esto va a golpear muy duro las economías de muchos países con economías frágiles y producirá grandes cantidades de refugiados que se moverán hacia el norte. Así que creo que los países desarrollados deben pensar esto, pensar en las consecuencias de no asumir sus responsabilidades”.

¿Qué piensas del récord de Canadá en las emisiones de gases de efecto invernadero?

Canadá tiene el 2 por ciento de las emisiones mundiales. Está entre los diez primeros contaminantes. Sería maravilloso que un candidato asumiera un papel de liderazgo entre ellos porque tiene la capacidad de hacerlo, creo que tiene muy buenas relaciones internacionales. Y asumir un papel de liderazgo aquí, para planificar la necesidad de reducir los gases para 2030 de 55 a menos de 35.

Con eso, dice Oquist, se pondría la tapa en 1.5 grados, un cambio de temperatura en este siglo, y salvar al mundo de un gran dolor.

Pero para hacer esto habrá que tomar medidas muy fuertes para llevar al mundo muy rápidamente a una economía genuinamente baja en carbono y a la captura masiva de gases de efecto invernadero a través de la reforestación de tierras degradadas.

Paul Oquist es el ministro de política nacional y secretario privado del presidente nicaragüense.

