Con el No no alcanza

Yo digo que lo que estamos viendo en Washington realmente es un golpe corporativo porque lo que Trump está haciendo es tan diferente de lo que prometió en la campaña electoral. Lo que vemos es un patrón muy claro de transferencia metódica de la riqueza hacia arriba. Lo vemos en sus ataques a las regulaciones. Vemos estos grandes regalos fiscales que benefician sólo a su gabinete de millonarios y multimillonarios.

– Naomi Klein, escritora y activista canadiense

Desde el 8 de noviembre pasado, millones de personas se han reunido para protestar contra el presidente estadounidense Donald Trump.

Se reúnen en ciudades y pueblos cantando sus frustraciones, llevando pancartas donde se leen cosas como, no mi presidente, consideración, no racismo y las mujeres no son una broma.

La marcha de las mujeres, la marcha de protesta por la ciencia, de protesta contra las prohibiciones de entrada personas de los países mayoritariamente musulmanes.

Para las personas que participan, esto es resistencia, pero Naomi Klein quisiera que aquellos que se oponen al presidente piensen más allá de la administración Trump. Ella quiere que la gente realmente piense en lo que significa estar resistiendo y llegar a una visión unida del mundo que quieren ver.

Naomi Klein es una autora y activista. Su último libro es No es insuficiente: Resistir a la nueva política de choque y ganar el mundo que necesitamos.

Naomi Klein en una conferencia sobre derechos indígenas y cambio climático en Kamloops, Columbia Británica © (Jenifer Norwell / CBC)

Normalmente, Naomi Klein tarda unos cinco años en escribir un libro. Esta vez no esperó tanto. Acaba de publicar No Is Not Enough, una respuesta a la elección de Donald Trump como presidente. Subtitulado Resistir a la nueva política de choque y ganar el mundo que necesitamos, el libro es una continuación natural de The Shock Doctrine, el libro de Klein de 2007.

La doctrina del shock describe la manera en que ideólogos neoliberales utilizan desastres naturales y turbulencias sociales para implementar privatización y liberalización. Klein comparó este enfoque con las prácticas de tortura en las cárceles y los electroshocks para lograr cambios de comportamiento.

No Is Not Enough que acaba de ser publicado este 13 de junio, también presentó un manifiesto para la acción, que Klein dijo que se inspiró de su propia participación en grupos de activistas en los últimos años, en particular su trabajo sobre el manifiesto El Gran Salto, un plan para que Canadá haga una transición permanente de los combustibles fósiles. El activismo de Klein la llevó a recibir el premio Sydney Peace en noviembre del año pasado.

Un factor de motivación clave de Klein para escribir el libro ahora era su tesis de que Trump no es una anomalía sino una culminación inevitable de lo que ella llamó “tendencias destructivas”, como el ascenso de los “salvadores presidentes-directores” (CEO), que incluyó a Trump, pero también a figuras de la izquierda, desde Bill Gates hasta la fundación Clinton.

“Trump no habría sido elegido si no fuera por la base establecida por Bill Clinton y Bill Gates”.

– Naomi Klein

“Una de las ideas que quería destacar, que en realidad es una idea muy bipartidista -no se trata sólo de conservadores- es esta adoración de la riqueza, del rol salvador del Presidente-director general”.

“No podemos echarle la culpa a Trump. Trump no habría sido elegido si no fuera por la base creada por Bill Clinton y Bill Gates, dos héroes liberales”,le dijo Klein a Anna Maria Tremonti del programa The Current, de CBC.

Klein cree que los que se oponen a Trump – y los que están resistiéndolo activamente – necesitan pensar más allá de su administración.

“Mi preocupación por este enfoque exclusivo sobre Trump es que entonces la solución parecería ser:” Bueno, vamos a deshacernos de Trump “, dice Klein.

Ella afirma que aunque la campaña de Donald Trump se centró en cómo podría ayudar a aquellos que han sido dejados atrás por la economía y la globalización, lo que hemos tenido en su lugar es un “golpe corporativo”. “Lo que vemos es un patrón muy claro de transferencia metódica de la riqueza hacia arriba”, explica Klein.

Klein se preocupa de que el gobierno de Trump pueda aprovechar cualquier evento que sacuda a Estados Unidos, ya sea económico, ambiental o relacionado con el terrorismo, para impulsar esta agenda.

“No hemos visto lo peor de lo que esta administración es capaz” dice Klein.

“Me preocupa cómo usarían una crisis para decir: ‘Lo siento, la Constitución es un lujo que no podemos permitirnos en este momento’.

El ejemplo de Argentina

“En 2001 Argentina estaba en medio de una profunda crisis económica. El país estaba en un espiral de caos. A la gente le bloquearon sus cuentas bancarias. Los supermercados eran saqueados en las afueras de la ciudad. Y el presidente de la época, Fernando De La Rúa, salió a la televisión y declaró el estado de sitio, dijo que todo el mundo debería quedarse en sus casas. Y mientras hablaba, la gente empezó a inundar las calles golpeando ollas y sartenes. Y lo que la gente decía era que así fue como comenzó la dictadura en los años 70, y no vamos a dejar que lo hagan de nuevo. Y De La Rúa tuvo que levantar el estado de emergencia. Y en realidad salió del palacio presidencial en un helicóptero esa noche”.

“Así que lo que digo cuando hablo en los Estados Unidos es que cuando te dicen que te quedes en tu casa, ese es el momento más importante para salir, simplemente para desafiar, acumular fuerza y decir no, no vamos a regalar nuestros derechos”.

-Naomi Klein, escritora y activista canadiense

