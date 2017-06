Del IMER a RCI

Adrián Lara García, un joven mexicano, se presentó a un concurso del Instituto Mexicano de la Radio cuyo premio era venir a Canadá en pleno mes de julio a realizar reportajes sobre el Festival de Jazz de Montreal. Aquí conoció Radio Canadá Internacional. Eso fue hace 17 años. Recientemente estuvo de paso por esta ciudad donde compartió recuerdos de esa aventura, por cierto, bien particular.

Las vueltas de la vida

Trabajó para Petróleos mexicanos en el sector del comercio internacional en la ciudad de México, hizo investigaciones en Oxford, en el Instituto de Energía, obtuvo una maestría en el campo de la energía y petróleo en Colorado, EEUU, y en París, para luego trabajar en Nueva York en una empresa que hace temas de consultoría y análisis de proyectos. Su participación en el concurso del IMER y que le hizo descubrir Montreal, le despertó, probablemente, la curiosidad de andar por el mundo.

El concurso

Adrián cuenta que siempre escuchaba la estación de jazz Horizontes 107.9 de la radio pública de la ciudad de México. En esa emisora escuchó en 2004, la propuesta-concurso dirigida a un oyente-periodista para asistir al Festival de Jazz de Montreal junto al equipo de Horizontes. Fue seleccionado para una entrevista. Entre los entrevistadores había un canado-mexicano que le hizo una serie de preguntas. Finalmente fue el ganador.

El Festival de Jazz de Montreal

Había muchos periodistas cubriendo el evento, además de los músicos, recuerda Adrián. “Me gustaban mucho los conciertos al aire libre. Me gustaba la música del mundo, la de origen africana, y aquí tuve mi primera exposición a esa música en vivo. Y como son conciertos gratuitos había un súper ambiente en las calles”.

Los reportajes de un “radioescucha de a pie”

“Cuando gané este concurso me invitaron a la radio para que me presentara. Estuve una semana con los locutores para acostumbrarme al trabajo, que me pareció muy difícil. Yo nunca había hablado en una radio y me encontré con locutores que tienen una técnica muy buena, muy preparados. Una vez ya en Montreal, iba a los conciertos y luego hacía una nota. La idea del IMER era tener la opinión de un radioescucha de a pie”.

El encuentro con Radio Canadá Internacional

Una de las periodistas que vino con el equipo del IMER en 2004 conocía a RCI. Con ella vino Adrián a visitar y conocer las instalaciones. “Lo primero que te das cuenta es que se trata una institución, con un gran edificio, visto desde afuera. Y luego vimos la parte de adentro, con equipos, todo muy profesional y con tradición. Eso me llamó la atención, el presupuesto que se dedicaba a la radio pública”.

Adrián Lara García estuvo de regreso la semana pasada en Montreal atraído por la Fórmula Uno. Nos cuenta su segunda experiencia en esta ciudad, a través de ese evento, dice, “muy bien organizado”.

También nos explica la diferencia de ver una carrera de Fórmula Uno en la tele y hacerlo en vivo.

Esto y más en la conversación de Adrián Lara García con Leonora Chapman de RCI.