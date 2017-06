Autoridades belgas identificaron al presunto culpable del atentado en Bruselas

El hombre que fue dado de baja el martes por la noche por soldados belgas en la estación Central de trenes de Bruselas tenía en su posesión una maleta con una bomba con clavos y bombonas de gas, anunció este miércoles el portavoz del Procurador general belga, Eric Van der Sypt.

De 36 años de edad, O.Z., como fue designado por el magistrado, era de nacionalidad marroquí y no era conocido por los servicios de seguridad, ni por su proximidad con ningún grupo yihadista y no vestía un chaleco con explosivos, como algunos medios informaron anoche. El hombre vivía en Molenbeek, un barrio de Bruselas a menudo presentado como un vivero de islamistas radicales. Su domicilio fue requisado durante la noche pasada, agregó el portavoz Van der Sypt.

En conferencia de prensa, el primer ministro belga, Charles Michel, felicitó a los militares que “reaccionaron con mucha sangre fría en una situación potencialmente peligrosa” y felicitó también al personal de los transportes públicos por su profesionalismo.

La policía allanó la residencia del presunto responsable del atentado en Bruselas. © Eric Vidal

En un comunicado, las autoridades precisaron que el sospechoso entró a la 20:39 (hora local) en la estación central de trenes de Bruselas donde se mezcló con un grupo de pasajeros en uno de los pasillos subterráneos de la estación.

Cinco minutos más tarde se produjo una explosión de baja intensidad. “El individuo se dirigió en dirección del jefe de la estación. Mientras tanto, su maleta explotó por segunda vez. El individuo quiso atacar a un militar y gritó “Allah Akbar” (Dios es grande). El militar le disparó y su atacante murió debido a sus heridas”, declaró Eric Van der Sypt.

Bruselas fue el blanco de atentados suicidas en el aeropuerto y en una estación de Metro en marzo de 2016. La capital belga fue también el punto de partida de los comandos islamistas que cometieron los atentados en París en noviembre 2015.

“Esto refuerza una vez más nuestra convicción que no solo es Bélgica, sino todo Europa que enfrenta una amenaza terrorista”, dijo el Primer ministro Charles Michel.

Más no obstante, las autoridades belgas no han identificado otra amenaza inminente. El nivel de alerta no fue modificado y continúa justo debajo del nivel de alerta máximo.

RCI/Reuters