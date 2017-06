Canadá en las Américas Café del 25 de junio 2017

Hola que tal. Cordial saludo y muchos 73 a todas y todos. Gracias por su agradable compañía. Hoy en la represa cibernética, Pablo Gómez Barrios, Leonora Chapman, Rufo Valencia y Leonardo Gimeno les presentamos Canadá en las Américas Café o El Castor Cibernético de este jueves 22 de junio por Facebook Live y del domingo 25 de junio del 2017 en nuestro sitio web rcinet.ca

Y aprovechamos para enviarles un caluroso saludo, a todas y todos los que nos están “ escucha-viendo ” en vivo y en directo por Facebook Live! Y le estoy tomando prestada la expresión a nuestro amigo Cesar Rodríguez Charry de Bogotá, Colombia, que la semana pasada describía así esta nueva modalidad de radiodifusión con imágenes. NADA DETIENE A LA TECNOLOGÍA!!!

Para los que nos quieran seguir todos los jueves en directo, tienen que ir la página Facebook RCI-Canadá en las Américas. El FB Live del Castor Cibernético comenzará a las 16:30 UTC o 12:30 hora del este de Canadá hasta nueva orden!

BluesReel con Patrick Hutchison en la guitarra y John Kerkhoven en las armónicas. © Pablo Gómez Barrios

En música tuvimos en directo en el estudio a BluesReel, un duo que tocan una mezcla de blues y música celta y que está formado por Patrick Hutchison en la guitarra y John Kerkhoven en las armónicas.

El primer tema que interpreataron fue Fool for your Love, seguido por Robin Johnny Man, Sunday St. Quintin Blues y finalmente If I didn’t.

Leonora Chapman esta semana nos habla de la deportación y separación de una familia latinoamericana en Canadá.

Jilmar Picón Pineda con su esposa y sus cinco hijos © Jilmar Picón Pineda

Es la historia de una familia con cinco hijos que solicitó refugio en Canadá hace 6 años, solicitud que fue rechazada por inmigración. La familia está ya muy bien integrada al país, con los padres trabajando y los hijos estudiando. Pero todo eso se puede romper en tres semanas, cuando los padres sean deportados a su país de origen y sus hijos a otro país, donde nacieron.

Jilmar Picón Pineda pensó que había hecho bien las cosas. Solicitó permanecer en Canadá por razones humanitarias y compasivas, después de que inmigración le hubiera negado el estatus de refugiado en 2011. Pero dice que la mujer que afirmaba estar ayudando a su familia con su solicitud, no presentó los documentos. En cambio, le cobró miles de dólares en el transcurso de dos años antes de desaparecer en diciembre de 2016.

Rufo Valencia nos habla de la ausencia de periodistas indígenas en los medios canadienses.

Claudine Pelletier Paquet, de la nación indígena wendat, hace una pasantía de periodismo en Radio Canada. © Rufo Valencia

A partir de este 21 de junio de 2017, el Día Nacional de los Aborígenes, día que reconoce y celebra las culturas y contribuciones de las Primeras Naciones, los inuit y los métis en Canadá, ha pasado a convertirse en el Día nacional de los pueblos indígenas.

El jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones en Canadá, Perry Bellegarde, apoyó el cambio, calificándolo como un “paso importante”, ya que ese nombre refleja la terminología utilizada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento fundamental para las reivindicaciones de los pueblos indígenas en el mundo.

–Yo por mi parte, los invito a escuchar una entrevista con el Imam Hassan Guillet, quien comenta reciente un informe del Instituto de Estadísticas de Canadá que dice que los crímenes de odio aumentaron de 5% en el 2015.

Hassan Guillet, ingeniero, abogado e imam en Saint Jean Sur Richelieu. © Cortesía de Hassan Guillet.

Y que, aunque los crímenes de odio contra los negros y los judíos siguen siendo numerosos, los que se cometieron contra los musulmanes y los árabes aumentaron de una forma importante, afirma la agencia federal.

Según los datos compilados en 2015 por los cuerpos de policía de Canadá, 1362 casos criminales tenían como motivo el odio hacia un grupo o una comunidad en particular. El Código criminal canadiense define un crimen de odio como “asuntos criminales en los que una investigación policial permite determinar que fueron motivados por el odio hacia un grupo identificable”.

Aquí el video integral del programa, que fue emitido en vivo por Facebook Live (si no puede visualizar el video en esta página, haga click aquí)

Para finalizar, un album de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

Sigan en sintonía de Radio Canadá Internacional y de Canadá en las Américas Café – Castor Cibernético!

