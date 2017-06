Es cada vez más difícil para los viejos alquilar un apartamento en Montreal

Creo haberles hablado ya en el pasado de una importante migración interna que se produce particularmente en Montreal por estas fechas, pero más particular y específicamente el primero de julio. Ustedes han oído hablar muy probablemente del primero de julio porque es el Día de Canadá y en este año en particular se está celebrando el 150 aniversario de la creación de la Confederación canadiense.

Pero no es de eso de lo que les quiero hablar. Es que el primero de julio es también el día de las mudanzas. Generalmente los contratos de alquiler de apartamentos se firman del primero de julio al 30 de junio del año siguiente. Para esta fecha entonces, en la ciudad hay un ir y venir de camiones, sube y baja escaleras cargados con electrodomésticos, muebles, etc., etc. y la intensidad aumenta a medida que se acerca el primero de julio.

Ahora bien, para algunas personas, la mayores de edad en general, con el correr del tiempo la posibilidad de conseguir un apartamento para alquilar es cada vez más difícil debido a su edad.

Es por esta razón que hace un año el gobierno de la provincia de Quebec adoptó el proyecto de Ley 492 que modifica el Código Civil para proteger los derechos de los inquilinos mayores de edad. Este proyecto de ley impide la expulsión de una persona mayor de 70 años que ocupe un apartamento desde hace más de 10 años y que tienen un ingreso anual inferior a 28.000 dólares.

Caroline Bouchard, Consejera de asuntos públicos y relaciones gubernamentales en la Red FADOQ, antigua Federación de la Edad de Oro de Quebec (Federation de l’Âge d’Or du Quebec) afirma que esa ley era necesaria y sirvió entre otras cosas para demostrar que existe la discriminación contra las personas mayores. Y la ley permite luchar contra esa discriminación.

A la base hay que saber que preguntar la edad de una persona para alquilarle un apartamento contraviene a los reglamentos de la Oficina que rige la vivienda. Esa es una discriminación que existía y sigue existiendo. Nos dimos cuenta que los propietarios proceden a la expulsión de inquilinos a partir delos 65 años para que no sean protegidos por la ley. Esas son las dos formas de discriminación. Ahora bien, el hecho que una persona no se pueda encontrar un apartamento porque es mayor es una forma discriminación condenada por la Oficina de la vivienda. Es completamente ilegal preguntar la edad de una persona para alquilarle o no un apartamento.

Caroline Bouchard dice que la Red FADOQ lo que pide es que haya una sensibilización más grande de parte de los propietarios para que se esfuercen por no perjudicar a las personas mayores.

Según un sondeo hecho por la Corporación de Propietarios Inmobiliarios de Quebec, Corpiq, 51% de los propietarios de apartamentos “vacila” en alquilar un apartamento a una persona mayor o se niega simplemente a hacerlo

Es inquietante porque recibimos una copia de ese sondeo, un poco tendencioso hay que decirlo, porque a nuestra forma de ver está claro que las preguntas estaban orientadas. Y al final nos damos cuenta que la organización no hace ningún esfuerzo por hacerles comprender a los propietarios que esa ley apunta a proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. Y como usted lo dijo, hay criterios extremadamente específicos para protegerlos. Y a pesar de eso hay formas de recuperar un apartamento previstas por la misma ley.

Pero como se dice el proverbio: hecha la ley, hecha la trampa! Entonces quizá la solución para evitar que los derechos de las personas mayores y de escasos ingresos sean vulnerados, sería construir más viviendas sociales o a precio módico.

Esa opción podrían formar parte de la solución. Hay que ver los problemas de pobreza y vivienda en Quebec como un todo. Y yo agregaría un mejor acceso para estas personas a la Oficina de la vivienda, porque no es fácil hacer valer sus derechos, particularmente en materia de vivienda.

No es fácil para nadie y todavía menos para las personas vulnerables, que además vacilan en hacer valer sus derechos. Y como la Oficina de la vivienda es como un Tribunal, las personas tienen que demostrar que no se les alquiló una vivienda o un apartamento, debido a su edad. En otras palabras, aunque sea ilegal ante la ley discriminar a una persona debido a la edad, la persona mayor tiene que demostrar que fue discriminada sobre esa base.

Pero hay que decir que desde que el proyecto de Ley 492 entró en vigencia, las personas que vivieron la discriminación saben lo que es y en consecuencia, cuando esta fecha acerca hay un aumento de llamadas y de pedidos de información a ese respecto, afirma Caroline Bouchard, Consejera de asuntos públicos y relaciones gubernamentales en la Red FADOQ.

Caroline Bouchard fue entrevistada por Patrick Masbourian.