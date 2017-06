Desarrollan en Canadá primer juego para niños transgénero

La ONG “Niños transgénero Canadá” y la empresa LG2 diseñaron el primer juguete educativo destinado a menores transgénero.

Se trata de una innovación total en dicho campo, que viene a poner fin a la hegemonía de juegos concebidos y fabricados para la tradicional clasificación de “para niño” o “para niña”.

El juego está compuesto por 6 figuras al estilo de las muñecas rusas, una más grande que contiene en su interior a las otras más pequeñas, que representan distintos estados o situaciones con las que el menor puede toparse: felicidad, curiosidad, perplejidad, conflicto, soledad o aislamiento y apoyo.

Seis figuras representan igual número de situaciones y emociones que pueden experimentar los niños. © Gender Creative Kids

Según los especialistas, Sam, que así se llama el juguete, constituye un complemento de gran utilidad a la hora de iniciar la conversación sobre género con los infantes más pequeños, aunque no reemplaza la imprescindible participación y orientación de los adultos.

Aún en la actualidad, algunos padres rechazan la idea de que los niños de edad más temprana puedan acceder a información relacionada con el género de las personas, sin embargo, en la vida cotidiana se ven enfrentados a la influencia de su entorno, en su relación con sus compañeros de guardería o de la escuela, cuando sus padres les hablan de que cuando sean grandes se casarán con un hombre o una mujer, etcétera.

El jueguete puede ser un buen complemento a la hora de hablar con los hijos sobre género. © Gender Creative Kids

Encarar el diálogo sobre la definición de género incluso desde antes de los 3 años de edad no implica el riego de influir negativamente en los pequeños. Por el contrario, eludir el tema puede hacer que un menor que presenta disforia de género, es decir, contradicción entre su identidad de género y el sexo biológico, sienta que su forma de ser no existe o no es aceptable.

Según nuestro entrevistado, entre el 25 o 30 por ciento de los niños más jóvenes que presentan disforia la mantendrán llegados a la adolescencia, cuando se define la orientación sexual.

Nada puede ser peor para un niño que sentir soledad, incomprensión y aislamiento. © Gender Creative Kids

El juguete Sam suma una herramienta que puede ayudar a los pequeños a comprender quiénes son y a entender a otros distintos a él y con los que deberá interactuar en su vida cotidiana.

Richard Montoro, psiquiatra y profesor asociado del Centro de Orientación Sexual de la Universidad McGill, nos trae más detalles en diálogo con Luis Laborda.