Canadá 150, las Primeras Naciones se impacientan

A pesar de la oposición policial, un grupo de pueblos indígenas instaló un Tee pee en la colina del Parlamento antes de las celebraciones del Día de Canadá, llamando a los canadienses a “abordar el problema de la patología” de la asimilación, la colonización y el colonialismo en el país.

Líderes de cinco naciones iroquesas (Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga y Seneca) se reunieron alrededor de Dekanawidah c. 1570, grabado francés, principios del siglo XVIII. © (Dominio publico)

Canadá tenía tres pueblos fundadores, no dos

Todos aprendimos en la escuela que Canadá surgió porque un grupo de hombres se reunió en Charlottetown en 1867 e inventó el Acta de la Norteamérica británica. Nos enseñaron que había dos naciones fundadoras “que luchaban en el seno de un solo estado”. Los franceses y los ingleses. Y así fue como sucedió”. Pero eso no es verdad, según la eminencia constitucional Peter Russell, profesor emérito de la Universidad de Toronto. Él afirma que una parte crucial, decisiva de este país, comenzó mucho antes de la Confederación, y que incluye a los pueblos y naciones aborígenes que vivieron aquí antes de que un solo europeo incluso, soñara con conquistar nuevas tierras.

– Michael Enright/CBC

Conferencia entre los líderes franceses y de las Primeras Naciones, por Émile Louis Vernier © (Public domain)

Ese reconocimiento, con todo lo que conlleva, es lo que reivindican las Primeras Naciones de Canadá.

Jocelyn Wabano-Iahtail, en una conferencia de prensa ayer, en la Galería Nacional de Prensa, en Ottawa, declaró el estado de emergencia diciendo que los pueblos indígenas han sido eliminados durante siglos y que sus enseñanzas y su forma de vida no se toman en serio en los intentos de reconciliación, como el de la investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas.

“Reconóceme como ser humano, porque ese es el problema fundamental, una situación de crisis que estamos enfrentando aquí en la Isla de la Tortuga, donde los colonos no nos ven como seres humanos. Todavía estamos luchando. Lo que ustedes lo dan por hecho, nosotros todavía estamos luchando por ese derecho».

-Wabano-Iahtail

“Declaramos un estado de crisis por lo que está sucediendo aquí en lo que se conoce como Canadá, donde hay una cacería contra nuestros seres humanos indígenas”.

Ella llamó a la investigación “colonialmente cooptada” y discriminatoria.

“Ustedes no pueden decirnos cómo será esa investigación, no son tus hijos los que estás enterrando, ese es el privilegio blanco, no eres tú quien está muriendo. Hemos estado muriendo desde hace 524 años, por eso estamos aquí “, dijo Wabano-Iahtail.

Jocelyn Wabano-Iahtail en una conferencia de prensa el jueves por la mañana después de ayudar a establecer un teepee en la colina del Parlamento antes de las celebraciones del Día de Canadá. © (CBC)

Una abuela llamada Sophie de la Primera Nación de Moose Cree señaló que la gente merece “ser creída y reconocida, ser escuchada en confianza y buena fe, sentirse segura y a salvo”.

También dijo que fueron recibidos con violencia el miércoles por la noche tratando de colocar el teepee (una carpa) en la Colina del Parlamento.

“Ese teepee es nuestra madre. Y trajimos ese teepee allí para ayudar a los protectores del agua mientras hacen su ayuno. ¿Qué hay de malo en eso? No somos gente violenta. No creemos en la violencia, y rápidamente encontramos violencia. Esa es la misma manera que nuestros ancianos y nuestros antepasados fueron tratados por la Policía Montada».

Canadá ha fallado a los pueblos indígenas

El primer ministro Trudeau, cuestionado sobre la ceremonia del teepee dijo que es importante que la gente que celebra Canadá 150 “reflexione sobre las experiencias y la importancia de abrazar y escuchar las historias y la experiencia de los indígenas canadienses”.

“Reconocemos que en los últimos decenios, generaciones y siglos, Canadá le ha fallado a los Pueblos Indígenas. No hemos construido un presente ni un tipo de futuro para los primeros pueblos, para las Primeras Naciones, para los Inuit, para los Métis en este país. Tenemos que hacer un mejor trabajo escuchando sus historias y construyendo una asociación para el futuro».

-Jutin Trudeau, primer ministro canadiense

Reconocemos que en los últimos decenios, generaciones y siglos, Canadá le ha fallado a los Pueblos Indígenas- Justin Trudeau, en la Isla del Príncipe Eduardo. © CBC

“Entiendo y escucho muy claramente las cuestiones que están expresando una serie de personas, incluyendo aquellas que estaban montando un teepee en la colina. Sólo tenemos que asegurarnos de que nos ocuparemos bien de ambos, de las multitudes que festejarán el Día de Canadá en la colina, y de la gente del teepee, de una manera respetuosa y responsable.

“Eso es lo que espero de nuestros servicios de seguridad y eso es lo que espero ver. No he visto los detalles completos de lo que pasó, pero ciertamente sé que estamos buscando garantizar que el 150 aniversario de Canadá refleje toda la diversidad del país».

Frente a una gran resistencia

Los jóvenes que planean ayunar en el teepee durante varios días dijeron que se habrían encontrado con una oposición si hubieran tratado de pasar por los canales oficiales para erigir el teepee.

“Todo lo que intentamos fue realizar una ceremonia pacífica en el Parlamento, pero nos encontramos con una gran resistencia dijo Freddy Stoneypoint, una de las nueve personas que fueron detenidas mientras trataban de erigir el teepee.

El primer ministro Justin Trudeau, y su esposa Sophie, visitan el teepee erigido en la colina del Parlamento por activistas indígenas. © (Catherine Tunney / Noticias de CBC)

Las personas que fueron detenidas fueron liberadas más tarde y el jueves, a los miembros del grupo, se les permitió erigir el teepee en la esquina suroriental de la colina del Parlamento.

Pero finalmente el tee pee ha sido trasladado para el Día de Canadá en Ottawa, más cerca de la Torre de la Paz.

Los manifestantes dicen que planean mantener su demostración a lo largo del Día de Canadá.

Un recordatorio para los cientos de miles de personas esperadas aquí para celebrar Canadá 150