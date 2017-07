Analizar las drogas en los festivales antes del consumo, para salvar vidas

“Estamos retrasados en Canadá, recién se empieza a discutir. “

– Jessica Turmel, GRIP

Cada año, numerosas incautaciones de drogas tienen lugar en los sitios de los festivales y no es raro que las autoridades deban hacer frente a varios casos de sobredosis. Esta es la razón por la que el Grupo de Investigación e intervención psicosocial (GRIP) de Montreal quiere permitir que los festivaleros prueben su droga en el lugar para conocer la composición y de esa manera estar mejor informados acerca de los efectos y posibles peligros.

Este servicio de análisis ya está disponible en Europa y Australia desde hace 20 años, según Jessica Turmel, coordinadora y responsable de las comunicaciones en GRIP.

78.000 comprimidos de Fentanilo fueron decomisados recientemente en la ciudad de Quebec. © Servicio de Policía de la ciudad de Quebec.

Quién dice verano dice temporada de festivales. Y quién dice festival dice festejos a veces condimentados con estupefacientes. En plena crisis del fentanilo en el oeste de Canadá, el mundo del espectáculo y de los eventos en Quebec se prepara para lo peor en el caso de una epidemia de sobredosis que golpee a sus puertas. Por ahora, la provincia no ha visto una escalada. Sin embargo, festivales y eventos siguen tomando medidas para evitar lo peor de este verano. Uno de ellos está dando que hablar.

Jessica Turmel señala que el proyecto del GRIP, de permitir que los festivaleros prueben su droga en el lugar para conocer la composición, forma parte de un modelo preventivo y no condenatorio del uso de drogas.

¿Cómo lo hacen?

“Existen varios modelos, pueden ser de pequeñas pruebas o de laboratorios sofisticados. Lo que el GRIP quiere es utilizar un laboratorio móvil para desplazarse en los festivales con una máquina que permitirá saber qué contienen las drogas de los festivaleros”

¿Analizar antes de consumir?

GRIP reclama desde hace tiempo que Ottawa legalice el análisis de drogas sintéticas en los festivales, que permitan a los asistentes comprobar lo que están a punto de consumir. Pero habría que legislar en esta área en Canadá y crear una “zona de seguridad” para las partes interesadas para manejar las drogas sin ser acusadas de posesión.

Porque una de las grandes problemáticas en relación al uso de drogas ilícitas es la calidad del producto. Puede estar relacionado con la dosificación, por ejemplo, un éxtasis cuya dosis es de 200 miligramos de MDMA, es demasiado fuerte. O de productos adulterados con elementos más nocivos para la salud. Puede ser un problema de muchas drogas mezcladas. A menudo se encuentra más de una droga en un comprimido o en un polvo que una persona va a consumir.

“Ese es el tipo de substancia que buscamos, que son más a riesgo con el objetivo justamente de disminuir el riesgo ligado al consumo y permitir a la gente hacer una elección más clara respecto al consumo.”

Tabletas de fentanilo © SPVM.

Pero son drogas prohibidas.

De allí la complejidad de poner en práctica un proyecto como este. La prohibición hace que no se pueda controlar lo que circula en el mercado. No hay medio de saber lo que contiene una droga ilegal.

“Pero sabemos que el consumo existe y que a pesar de la represión no se logró borrar el consumo y no solamente no se logró terminar con él sino que la situación empeoró. Es decir nos encontramos hoy con substancias que contienen fentanilo”.

La crisis del fentanilo, una amenaza bien real

Cada año, en preparación para la temporada de verano, la policía y los organizadores de grandes eventos de la ciudad de Montreal se reúnen para discutir sobre los pasos a seguir. Este año hubo más gente en torno a la mesa. El fentanilo preocupa.

Porque muchas incautaciones de fentanilo se sucedieron en los últimos meses en Montreal así como en la región de Ottawa-Gatineau.

Con unos análisis que podrían realizarse en 15 minutos, el GRIP desea reducir los daños asociados con el consumo de drogas potencialmente peligrosas y establecer una relación de confianza con los consumidores, “sin juzgar”, dice Jessica Turmel.

Esta iniciativa también establecería un sistema de monitoreo en colaboración con la policía, al compilar información anónima sobre los tipos de drogas que circulan en los diferentes eventos, añade.

Le permitiría a la policía de Quebec llevar un registro de los eventos y de lo que circulaba en las zonas a riesgo en la provincia.

Es importante para el GRIP asociarse con la policía, los equipos médicos y los que analizan las substancia, todos juntos, para lograr el objetivo que es proteger la salud pública, dice Turmel.

Los síntomas a vigilar

Salud Canadá incluso publicó una serie de consejos la semana pasada por el consumo de drogas en los festivales y recordó los síntomas de la sobredosis de opiáceos: pupilas muy pequeñas, piel fría y pegajosa, respiración lenta, dificultad para permanecer despierto o caminar o incapacidad para despertarse.

El fentanilo no ha causado tanto daño en Quebec como, por ejemplo, en Columbia Británica, donde 900 personas murieron el año pasado por una sobredosis. La muerte de al menos 2.458 canadienses estaba relacionada con el consumo de opiáceos en 2016. Quebec no tiene datos sobre el número de muertes o incluso hospitalizaciones por sobredosis. Sin embargo, en 2015, hubo 30 muertes causadas por intoxicación accidental con fentanilo, según la oficina del médico forense en Quebec – tres veces más que en 2013 o en 2014.

RCI/Radio Canadá/Le Devoir/Internet

La entrevista con Jessica Turmel fue realizada por Maxime Coutié.