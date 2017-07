Andrea Pizarro a la búsqueda de un lugar en el mundo de las estrellas

Andrea Pizarro nació en Perú y vivió allí hasta los 9 años, cuando sus padres tomaron la decisión de inmigrar a Canadá y toda la familia se instaló en la ciudad de Vancouver, en la costa oeste canadiense en 2004. Después de cierto tiempo, la familia regresó nuevamente a Perú, donde vivió otros 5 años y finalmente regresaron nuevamente a Vancouver en 2013, donde se instalaron definitivamente.

La idea de ser actriz y cantante llegó relativamente tarde en su vida. Cuando Andrea era pequeña, quería ser médica veterinaria. Pero cuando llegaron a Canadá por segunda vez, entre los muebles había un teclado. Se interesó en él y comenzó a tocar piano, pero no tuvo mucha perseverancia. Se dio cuenta que en realidad, lo que le gustaba era cantar.

Andrea Pizarro © Cortesía de Andrea Pizarro

Su plan desde entonces siempre fue estudiar música y convertirse en cantante. Aprendió a leer la música. Ya esta iniciación a la música la venia cultivando desde que vivía en Lima, donde estudió música durante dos semestres en la universidad. Pero también comenzó a hacer teatro simultáneamente. “ Y por ahí era por donde más me gustaba la idea. Me encantaba la mezcla de contar una historia mediante el canto. El teatro musical, eso era lo que me gustaba”, nos dice Andrea en entrevista.

Andrea Pizarro © Cortesía de Andrea Pizarro

Actualmente está en el intento de convertirse en una profesional, pero es un poco difícil en Vancouver, dice. Además, la industria más grande del teatro musical se encuentra en Toronto. Pero aun así, está bien presente en Vancouver y “la comunidad de teatro es bellísima y bien particular. Todo el mundo que viene de otros lados dice que es bien diferente en Vancouver en términos de teatro musical”, nos dice Andrea.

Y los sueños de Andrea comienzan a tomar forma en la realidad, puesto que después de 2 intentos fallidos, en el tercero, logró que le dieran un papel en la comedia musical Mary Poppins, que se presentará desde el 7 de julio próximo hasta el 19 de agosto en el Teatro Bajo las Estrellas (Theatre Under The Stars, TUTS) de Vancouver, que se encuentra situado en el Parque Stanley de esta ciudad del oeste canadiense.

Teatro bajo las estrellas © TUTS

Escuche

Pablo Gómez Barrios conversó con Andrea Pizarro sobre su experiencia y su gran deseo de imponerse como actriz y cantante en el mundo del espectáculo en Canadá.