¿Jubilarse en Canadá? Ni lo sueñe

Nunca te vas a jubilar, es el mensaje. Al menos no en la forma en que hemos llegado a percibir la jubilación.

-Jonathan Chevreau, autor del libro Victory Lap Retirement

Durante un tiempo, en el mundo laboral, tuvimos un modelo a imitar. Fuimos a la escuela, trabajamos y nos retiramos después de un puñado de años antes de nuestra eterna desaparición. Bueno, ese patrón está roto. Vivimos más. Pero con menos pensiones de la empresa para pasar bien los últimos años.

La longevidad de Bonnie Raitt como música de blues, definitivamente, es tema de conversación en Canadá.

La cantante y guitarrista lanzó su álbum debut en 1971 y desde entonces no ha parado, alcanzando alturas impensables con Nick of Time, de 1989, con el que ganó cuatro Grammys. Raitt lanzó su último álbum, Dig in Deep, el año pasado.

“Me encanta esto, no quiero renunciar “, le dijo Raitt a CBC. “Mi papá lo hizo hasta que tenía 86 años, mira a B.B. King y Tony Bennett. No tengo interés en retirarme”.

Jonathan Chevreau, autor del libro Victory Lap Retirement, dice que la gente tiene que ajustar sus percepciones para acomodarse a la nueva realidad.

¿Semi-retiro, otra carrera o la última vuelta de la pista?

“Si pensabas que ibas a vivir menos de 90 años, mejor averiguar qué pasa si vives hasta que tengas 100”, dice el autor.

La respuesta, fácil, es que la gente trabaja más tiempo.

Y Estadísticas Canadá lo está demostrando. El número de personas en la fuerza de trabajo de 55 años o más está creciendo, con 170,000 más personas en ese grupo de edad hoy que en 2016. Entre los 10,6 millones de canadienses de 55 años o más, un récord de 36% está trabajando o buscando trabajo.

“Hay muchos términos para ello: continúa la carrera, legado de carrera, semi-retiro que es popular, y lo último que acuñamos, la última vuelta de la pista“, dijo Chevreau.

Poco importa como quiera llamarlo, más canadienses que nunca lo están practicando.

El Instituto Broadbent avanzó los mismos números y encontró no sólo que estamos viviendo más tiempo, sino que estamos ahorrando menos. Entre los de 55 a 64 años sin acceso a una pensión de la empresa, alrededor de la mitad tiene menos de la mitad de lo que tendría que tener para pagar sus facturas. Un asombroso 32% tiene menos de $ 1,000 en ahorros para la jubilación.

Es probable que sean malas noticias para ellos. Pero podría ser una mala noticia para todos.

“Estamos observando una situación en nuestro país – 10 años, 15 años más adelante – donde millones de canadienses tienen muy pocos ingresos disponibles y eso no es bueno para la economía”, dice Rick Smith, director ejecutivo del Instituto Broadbent.

Plan para un horizonte de 100 años

Smith está usando esos datos para impulsar al gobierno a revisar el Plan de Pensiones de Canadá. Chevreau, por su parte, toma esos sombríos números como una razón para impulsar a los canadienses a revisar sus expectativas, no sólo en términos de cómo esperan trabajar, sino también cómo esperan ahorrar.

“Cada millennial debería estar planificando en un horizonte de 100 años”, le dijo a CBC News. “Estos millennial van a tener un horizonte de tiempo de inversión de 80 años”.

Benjamin Tal, economista jefe adjunto de CIBC World Markets, dice que estos cambios se han filtrado en la realidad económica canadiense durante años.

“La cuestión no es la gente que se jubila ahora, o en un futuro muy cercano. En promedio, están bien”, dijo Tal.

La buena noticia, dice Tal, es que la semi-jubilación es mucho más fácil de lo que solía ser y la tecnología hace que el trabajo a tiempo parcial o el trabajo desde casa más fácil de lo que nunca ha sido.

“Eso debería afectar la forma en que todos pensamos en la jubilación”, dijo. “La retirada del mercado de trabajo no será un ” evento ” marcado en el calendario, será un proceso mucho más gradual que en el pasado”.

¡Ni pensarlo!

Así que no va a jubilarse. No se va a trasladar a Florida y vivir sus años de crepúsculo mirando el reloj de oro que su compañía le dio cuando se retiró en sus 65 cumpleaños.

Claro, estamos viviendo más tiempo, pero estamos trabajando de manera diferente ahora, también.

Un estudio reciente de Workopolis encontró que el cambio de trabajo es la nueva normalidad. Más de la mitad de los canadienses permanece en un trabajo durante menos de dos años. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos dice que el trabajador promedio tiene 10 puestos de trabajo diferentes antes de los 40 años, una tendencia que se espera que crezca ampliamente.

Así que el semi-retiro es una opción para muchos de los jubilados de hoy, dice Tal, pero advierte que también eso está cambiando.

“No será una opción para muchos canadienses más jóvenes”, dijo. “Muchos de ellos se verán forzados a hacerlo para alcanzar un porcentaje de reemplazo más razonable”.

