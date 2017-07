Las actividades humanas y los sistemas de explotación causan la aniquilación biológica en el planeta

Ya en 2002 la Fundación David Suzuki, una organización de la sociedad civil canadiense dedicada a la protección del medioambiente, publicaba en asociación con el Foro Mundial para la naturaleza, en inglés World Wide Fund, un estudio llamado “Hábitats en Riesgo: Calentamiento Global y Pérdida de Especies en Ecosistemas Terrestres Significativos Globalmente”.

Este informe explicaba cómo el recalentamiento global podría afectar los hábitats y la vida silvestre en las regiones más importantes del planeta. El documento también destacaba que Canadá figura entre los países más vulnerables.

En ese entonces la Fundación David Suzuki y el Fondo Mundial para la Naturaleza, destacaban la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Quince años más tarde, de acuerdo a las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en inglés Proceedings of the National Academy of Sciences, el mundo ha ingresado a un período considerado como la sexta extinción masiva en la historia del planeta causado por la actividad humana.

Manifestación de defensores de los derechos de los animales.

Este nuevo estudio científico describe una situación de “aniquilación biológica”, que amenaza directamente a la supervivencia de la especie humana.

Esta nueva alarma científica difundida este pasado lunes señala también que hay un “tiempo corto” para actuar.

Este informe se suma a otros análisis que han demostrado la aceleración de la destrucción de la biodiversidad en la Tierra.

Globalmente, 60% de las poblaciones de vertebrados han desaparecido entre 1970 y 2012, según los datos publicados en octubre de 2016 la Sociedad Zoológica de Londres. En 2020, esta pérdida podría alcanzar al 67%.

Una niña en Nueva Delhi pide una atmósfera sin contaminación. © PC / Manish Swarup

Para saber más sobre el tema, Radio Canadá Internacional pudo conversar con Diego Creimer, director de comunicaciones en Quebec de la Fundación David Suzuki.

Creimer destaca que hay una relación directa, una interdependencia común entre las distintas especies que todavía quedan y los seres humanos, y que al final, un medioambiente sano, que permita la vida y la reproducción de todas las especies en el mundo es también un derecho humano fundamental.