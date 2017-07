Recuerdos dolorosos podrían borrarse, según científicos canadienses

La capacidad de eliminar recuerdos dolorosos específicos de nuestra memoria podría convertirse en una realidad.

Los científicos saben desde hace algún tiempo que una memoria se almacena en el cerebro a través de cambios en la fuerza de las sinapsis particulares, las estructuras que pasan señales entre las neuronas. Sin embargo, cómo el cambio en la intensidad persistió siguió siendo un misterio. Resolver este misterio tiene implicaciones importantes para remediar trastornos neurológicos y psicológicos.

Existen diferentes formas de memoria en la misma neurona y pueden manipularse por separado

Los investigadores del Instituto Neurológico de Montreal y del Hospital de la Universidad McGill, en colaboración con investigadores de la Universidad de Columbia Medical Center están estudiando las posibilidades de tratamiento de los trastornos de ansiedad y estrés post-traumático borrando de la memoria recuerdos patológicos.

Los horrores de la guerra, el tormento de los traumatismos infantiles, la angustia de ser víctima de un crimen violento, puede ser posible borrar estos recuerdos de nuestros cerebros, dice nueva investigación.

Los científicos han dado otro paso para poder corregir los malos recuerdos dejando intactos los buenos, algo que un día podría ser utilizado para tratar a las personas que sufren de trastorno de estrés postraumático (PTSD) o trastornos de ansiedad relacionados con recuerdos dolorosos.

Investigaciones anteriores han encontrado que los recuerdos no son tan estables como se pensaba. Un proceso químico hace recordar una memoria, y otro la almacena, pero ese proceso puede ser bloqueado y la memoria perdida.

Wayne Sossin, del Instituto y Hospital Neurológico de Montreal de la Universidad McGill, cuyo laboratorio colaboró ​​con investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, dijo: “Dependiendo de cómo recuerdes a la persona, podrías borrar diferentes aspectos de la memoria.”

En la película de 2004 El sol eterno de la mente sin mancha, Jim Carrey y Kate Winslet son ex amantes que tratan de borrarse mutuamente de la memoria. © (Focus Features)

No funcionó tan bien en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, una película en la que dos amantes agraviados se someten a un procedimiento para borrarse de la memoria, pero quedan huellas.

La nueva investigación no va tan lejos como escoger memorias específicas – o personas – para borrar, pero muestra que diferentes tipos de recuerdos pueden ser discernidos y dirigidos, incluso cuando están almacenados dentro de la misma neurona.

“Uno podría haber pensado que había un proceso unificado donde los recuerdos se mantuvieran – que no se podría borrar uno sin borrarlos a todos”, dijo Sossin a CBC News.

Una investigación prometedora

Sossin y sus colegas decidieron invertir el almacenamiento de dos tipos de recuerdos:

Asociativo – un vínculo aprendido de la experiencia, como ser asaltado en un callejón oscuro.

No asociativo- que surge de condiciones periféricamente relacionadas con la experiencia, como estar en una ciudad por la noche, donde se puede esperar que haya callejones oscuros.

Ellos especularon que tanto la fuerza como la retención de diferentes tipos de recuerdos estaban gobernadas por variantes de una enzima llamada PKM.

Los investigadores indujeron, con estimulación eléctrica, ambos tipos de recuerdos en un molusco y encontraron que podrían borrar los recuerdos por separado dirigiéndose a las variantes de PKM. Su artículo fue publicado el 22 de junio en la revista Current Biology.

Una neurona motora se inyecta con una molécula que bloquea la actividad de la enzima PKM, que está vinculada a la fuerza y retención de los recuerdos. © (Laboratorio Schacher / Centro Médico de la Universidad de Columbia)

“Lo hacemos al interferir con diferentes moléculas”, dijo Sossin. “Identificamos blancos moleculares que eran específicos para la memoria asociativa y no asociativa”.

Los dos tipos de memoria se pueden distinguir a nivel molecular; aunque sería mucho más difícil señalar un recuerdo exacto – por ejemplo, correr a través de un prado versus correr a través de una zona de guerra.

Pero si se puede hacer, un experto en salud mental ve potencial para esta técnica.

“Donde creo que podría ser prometedor es en estos casos de trauma más agudo – si alguien estuvo involucrado en un robo u otro crimen violento de algún tipo, por ejemplo”, dijo Mark Henick, director nacional de iniciativas estratégicas de la Canadian Mental Health Asociación.

Mark Henick, director nacional de iniciativas estratégicas de la Asociación Canadian Mental Health © Linkedln

Dijo que hay evidencia de que intervenir inmediatamente después de un evento traumático puede reducir la probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático más tarde, “si se puede efectuar el recuerdo antes de que se vuelva arraigado”.

Sin embargo, dijo Henick, el trauma psicológico es, en muchos casos, no el resultado de un evento aislado, como en el caso de un niño que ha sido abusado durante años.

“¿Cómo se borra toda una vida? ¿Una relación? Cómo se borra al padre de alguien de sus vidas?” dijo Henick. “Observe el trauma intergeneracional en las comunidades aborígenes -¿Cómo borra la ascendencia de alguien? Sabemos que el estrés y el trauma pueden ser trasmitidos biológicamente.”

Y el trauma es a menudo más complejo, involucrando “generalizaciones excesivas” más allá del evento mismo. La ansiedad que produce en la memoria un disparo de arma puede ser provocada por el sonido de los fuegos artificiales, o el arranque de un coche, por ejemplo.

Memorias negativas más fuertes

Wayne Sossin, del Instituto y Hospital Neurológico de Montreal de la Universidad McGill © McGill

Ahí es donde la capacidad de dirigir memorias asociativas y no-asociativas podría ser útil.

“En general, los recuerdos negativos son más fuertes que los positivos, y son más propensos a traer recuerdos adicionales no relacionados [no asociativos] que normalmente no se asociarían con el evento o el miedo”, dijo Sossin.

Pero un médico que se especializa en el tratamiento de personas con trastorno de estrés postraumático se preocupa por lo que sus pacientes podrían perder, además de un recuerdo.

“Muchas personas pueden experimentar un aumento del post-trauma”, dijo la Dra. Vivien Lee, psicóloga clínica del Centro de Adicción y Salud Mental de Toronto. “Ellas hacen un trabajo personal, crecen como personas, se convierten en una mejor versión de sí mismos. La adversidad es lo que nos hace crecer como individuos”.

Tampoco descarta la posibilidad de una pendiente resbaladiza.

“Mi preocupación sería que la gente comenzara hacer eso por cualquier tipo negativo de memoria”, dijo.

Sossin también dijo que tendría algunas reservas sobre la eliminación de los recuerdos en lugar de dejarlos evolucionar, como lo harían por naturaleza”.

“Las nuevas experiencias cambian tu visión de algo”, dijo. “Quieres que los recuerdos puedan actualizarse.”

Además, dice, la ciencia está “muy lejos” de usar las manipulaciones eléctricas de esta manera en las personas. Por ahora, sólo se ve en las películas.

