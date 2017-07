Hyperloop One: primera prueba exitosa del tren del futuro

La carrera por la concreción del visionario proyecto de Elon Musk llamado Hyperloop sigue en marcha y a pasos agigantados. Este plan de un nuevo medio de transporte ideado por el creador de PayPal y Tesla motors entre otros, propone un tren supersónico que circula casi sin fricción a través de unos tubos diseñados específicamente para el caso, para recorrer grandes distancias en poco tiempo. En este caso, una de las dos empresas más avanzadas en su creación, realizó con éxito la primera prueba a escala completa logrando hacer levitar por un corto lapso, el “pod” o cápsula que funciona como cabina de pasajeros.

Según se pudo conocer, este primer intento en tamaño real fue superado con éxito, aunque por el momento no se logró la velocidad prevista en los papeles. Según los datos preliminares, la cápsula del testeo llegó a una velocidad de 112 km/h, es decir, diez veces menor de la velocidad pensada en el proyecto inicial, que era aproximadamente de 1.200 km/h lo que haría probable unir Montreal con Nueva York en un poco más de 40 minutos. Lo importante de esta prueba es que, si bien no se llegó a la velocidad pretendida, se comprobó que el Hyperloop One es capaz de viajar en condiciones de vacío indicadas en la teoría, dato de muchísima importancia teniendo en cuenta que se trata de un proyecto a partir de conceptos experimentales. Según datos de la empresa, en las próximas pruebas, se buscará que el Hyperloop One cruce la barrera de los 400 kilómetros por hora.

Las primeras pruebas de los motores fueron realizadas en el mes de mayo de 2017 en las instalaciones de la empresa ubicadas al norte de la ciudad de Las Vegas, en el desierto de Nevada, en el centro oeste de Estados Unidos. Si bien esta pieza de ingeniería está todavía en fase de desarrollo, el equipo encargado de su construcción y su funcionamiento están más que optimistas luego de los testeos preliminares. En esta fase, se realizó una prueba de 5.3 segundos donde se pudo constatar la capacidad de crear las condiciones necesarias para lograr el vacío dentro del tubo que llevará los pods con pasajeros.

Shervin Pishevar, uno de los cofundadores de Hyperloop One aseguró en un comunicado que “ se ha logrado un vació total… hemos creado nuestro propio cielo en un tubo, como si estuviera volando”. Según los participantes de este test, la prueba puede parecer corta, pero hay que tener en cuenta que se estaba probando con 100 pies del motor. Cuanto más largo sea el motor, más rápido podrá desplazarse la cápsula. En todo caso, para los participantes del equipo, estos pocos segundos se sintieron trascendentales.

Las pruebas no estaban diseñadas para lograr las velocidades máximas estipuladas en el proyecto original, sino para ver el rendimiento de la cápsula y tratar de otorgarle las condiciones en las que viajan las naves espaciales cuando llegan a los 60 km de altura, es decir, la menor resistencia para con el aire y la levitación del pod, dos cosas que se cumplieron.

Los especialistas aseguran que el próximo paso es realizar pruebas de aproximadamente medio kilómetro, donde se podría lograr una velocidad que llegaría a los 400 km/h. El objetivo es testear todo el tiempo necesario para lograr que la vaina sea capaz de desplazarse a las velocidades de más de 1000 km/h y con pasajeros, para lo que deberemos esperar un tiempo considerable.

Mientras tanto, las potenciales rutas en todo el mundo se siguen sumando y ya muchos gobiernos han expresado interés en esta nuevo y futurista medio de transporte.

