Lucía Justo, una nómade urbana que encontró su lugar en el mundo en Montreal

Viene de una familia muy marcada por la inmigración. Ella es mexicana. Siendo niña pasaba sus veranos en España. Y probablemente esas ansias de recorrer el mundo, esa mente abierta lista a acoger las nuevas experiencias, se le pegaron al cuerpo, herencia de sus antepasados españoles y franceses. Lucía Justo lleva apenas 11 meses en Montreal, pero ya se mueve como pez en el agua.

Estudió Relaciones Internacionales en México, Ciencias políticas en la Universidad de París. Trabajó en el Instituto Nacional de Mujeres para el gobierno de México, 3 años en la ONU, también en el Banco Mundial. Su área de interés se centra en los derechos humanos, ya sea en temas de mujeres, ambientales u otros. Quiere compartir nuevos conocimientos y adquirir nuevas experiencias de diferentes culturas, personas, lugares del mundo. Una trotamundos que decidió que Montreal, ciudad de lengua francesa, es ahora su hogar.

Como cualquier recién llegada, a Lucía no le resultó todo fácil. Dice que fue un año de grandes retos, donde no solo tuvo que poner a prueba su fortaleza mental sino física, por el largo invierno. Aun así, desborda de optimismo.

Canadá es un país multicultural, un factor que me ayudó mucho porque no me he sentido diferente, tan extranjera, aunque lo soy. Pero siento que más allá de mi propia adaptación y de querer ajustarme a esta nueva vida, también Canadá es un país muy noble porque recibe a gran cantidad de inmigrantes cada año. Es un país formado por inmigrantes, dejando de lado las comunidades indígenas. Ese es un factor que me ayuda a adaptarme más rápido. Me siento muy cómoda aquí.