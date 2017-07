¿Eres hijo o nieto de chilenos en Canadá? Tu historia interesa en Chile

Mi Familia Chilena sigue el arco narrativo que nosotros hemos venido trabajando desde hace veinte años, relacionados con la búsqueda de la identidad. Es la búsqueda de descendientes de chilenos que no conocen Chile. Nuestra propuesta es hacer el registro documental-visual de la historia de esas personas que viven fuera y traerlos a Chile para un reencuentro con sus raíces.

-Rosa Damini, productora general del proyecto “Mi Familia Chilena”

Mi Familia Chilena es el título de una serie documental sobre ​descendientes o parientes de chilenos en Canadá. La productora Surreal está buscando un hijo-a o nieto-a de chileno o chilena, que no conozca Chile y que tenga inquietud por conocer sus raíces; o bien que tenga un hijo o hija adulta que no conozca sus raíces chilenas. No importa si habla o no castellano.

La serie con ocho historias se realizará en un período de un año. Ya se grabaron tres.

Lo que le espera a la persona elegida

“Esta es una experiencia muy fuerte en términos de tiempo y en términos emocionales. La persona elegida pasará con los productores de la serie unas dos semanas entre el lugar de Canadá donde vive y en Chile. Es una experiencia muy bonita, muy intensa donde juegan muchas cosas a nivel emotivo. Hacemos mucha contención también. A las personas que vienen a Chile siempre se les generan cierta ansiedad y al final termina siendo una experiencia muy rica para ambas partes”.

¿Por qué Canadá?

“Canadá ha sido siempre un país muy abierto a recibir inmigrantes. Y hoy en día sus políticas se ven más que nunca afuera. La percepción que hay acá en Chile con respecto a lo que es Canadá ha cambiado y ha variado desde lo que está pasando en términos geopolíticos a nivel mundial. Por lo tanto buscamos una persona en Canadá por esos motivos, que son más trascendentales, más transversales a nivel mundial, y porque también sabemos que hay una gran comunidad de chilenos que se fueron en distintas épocas a Canadá”

Las olas migratorias chilenas, que fueron varias y variadas, hicieron que miles de ellos se instalaran e iniciaran una nueva vida en este país.

“Nos parece que es un buen lugar donde poder encontrar a estos descendientes que tengan un interés, un motor que los impulse a conocer Chile, lugar donde nacieron y se criaron sus padres o abuelos.

Los gastos

La productora Surreal corre con todos los gastos de pasaje, alojamiento y alimentación. Pero Rosa Damini deja en claro que ellos no pagan a las personas elegidas por participar en el programa.

“A veces la gente se confunde y piensa que somos un programa de reality. Pero no es así. Como nosotros necesitamos registrar la realidad tal cual es no podemos tener una relación monetaria con esa persona. También es importante recalcar que somos un programa que está financiado por el Estado. Por lo tanto rendimos cuentas al estado de Chile con cada gasto que realizamos”.

Una vez que el o la chilena canadiense está seleccionada empieza el proceso para determinar el lugar donde irán en Chile relacionado con la historia de la persona.

En la entrevista Rosa Damiani da algunos detalles de episodios ya filmados y también de los rechazados, que puede ser de utilidad para las personas interesadas en participar en Mi Familia Chilena.

Rosa Damiani, Productora General del proyecto *Mi Familia Chilena

La productora chilena de documentales Surreal​ (http://www.surreal.cl/), una de las más importantes del país, cuenta ya con veinte años de trayectoria. Su objetivo ha sido y sigue siendo reflexionar acerca de la​s migraciones y la ​pertenencia.

El Consejo Nacional de Televisión ​premió recientemente la calidad cultural de la productora, lo que se suma a la veintena de galardones que Surreal ha obtenido en encuentros de cine y televisión tanto en Chile como en el extranjero. Surreal ha estado presente en los principales encuentros de documental en el mundo, como Fidmarseille, Cinéma du Réel en París, e IDFA (International Documentary FilmFestival Amsterdam).