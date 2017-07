Dos mercados de la “Deep Web” fueron cerrados gracias a investigación internacional

La “deep web” o “dark web” todavía sigue siendo un misterio para el común de la gente. Y en realidad no deja de ser una suerte porque cierto contenido, repositorios, bases de datos y sitios con actividades que se propagan por esa “red oculta o profunda” no suele ser del gusto de todos. En realidad, no es difícil ingresar, lo problemático es lo que puede ocurrir con nuestros ordenadores si no se está bien protegido. Un equipo de investigadores y policías de Estados Unidos y Europa lograron dar de baja a dos de los más importantes mercados de ilícitos que funcionaban en las profundidades de la red. Estos sitios, conocidos bajo los nombres de AlphaBay y Hansa, estaban asociados directamente con el comercio de drogas, armas, virus informáticos y datos robados entre otros.

Según el sitio de Europol, la operación fue coordinada por el FBI y la DEA de los Estados Unidos, la policía nacional Holandesa y la misma Europol. El sitio de la policía europea indica que con estas operaciones se ha logrado el cierre de la infraestructura de una economía criminal subterránea responsable del comercio de más de 350 mil productos ilícitos. Según el comunicado, esta acción coordinada internacionalmente aplicando la ley europea y estadounidense, se clasifica como una de las operaciones más sofisticadas para dar de baja a sitios de actividades criminales en línea.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en Washington DC, los responsables de la investigación expresaron que “la capacidad de los narcotraficantes y otros delincuentes en todo el mundo han recibido un golpe serio después de esta acción conjunta”. También aseguraron que “al actuar a nivel mundial, la comunidad policial ha enviado un claro mensaje: existen los medios para identificar la criminalidad y contraatacar, inclusive en áreas resguardadas como en la “red profunda”, y avisaron que hay otras operaciones del mismo estilo que están por venir.

AlphaBay fue uno de los mercados criminales más grande de la web profunda, utilizando un servicio oculto de la red Tor para enmascarar de manera eficaz las identidades de los usuarios y la ubicación física de los servidores que contenían las bases de datos con toda la información. Antes de ser desmontada por esta operación, AlphaBay había alcanzado más de 200 mil usuarios y más de 40 mil vendedores. Según se hizo público, este sitio contaba con aproximadamente 250 mil productos relacionados con drogas ilegales, productos químicos y tóxicos en sus listados en línea, además de 100 mil listados de documentos falsos e identidades apropiadas, mercancías de todo tipo y herramientas informáticas para hacking, armas de fuego y servicios fraudulentos. Las estimaciones primarias indican que el sitio realizó más de mil millones de dólares desde su creación en el año 2014.

A principios del mes de julio, Europol conformó un comando con representantes de diversas fuerzas, entre ellas la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y personal especializado de EC3 con la policía de Holanda. Este puesto de comando fue el encargado de intercambiar información para poder llevar a cabo el cierre definitivo de estos dos sitios con sesgo criminal. De ahora en adelante, todos estos actores seguirán trabajando juntos para culminar con el trabajo forense con todo el material incautado.

Fuentes: Europol, The Verge, BBC, agencias