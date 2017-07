La derecha se reagrupa en Alberta

La provincia de Alberta, situada en las praderas canadienses, ha sido el escenario este domingo de un cambio mayor en el paisaje político.

Este domingo 23 de julio, mediante una votación, los miembros de dos partidos de la derecha en esa provincia, Alberta Wildrose, La rosa silvestre de Alberta, y el Partido Progresista Conservador, decidieron fusionarse.

En resultado de este matrimonio político es un partido provincial que se llama United Conservative Party, el Partido Unido Conservador, bendecido con el voto a favor del 95 % de los miembros de estas dos formaciones de derecha.

El líder del Partido Wildrose, Brian Jean (izquierda), con el líder del Partido Progresista Conservador de Alberta, Jason Kenney. © Chris Bolin/Wildrose Party

Este resultado también ha dejado militantes insatisfechos e inaugura una nueva batalla por ganar el apoyo del electorado que se ubica en el centro dentro el campo político.

Katherine O’Neill, quien fue hasta abril la Presidenta de la Asociación del Partido Progresista Conservador de Alberta señaló que muchos conservadores despertaron este lunes sintiéndose políticamente sin techo.

Tras renunciar al cargo, Katherine O’Neill ahora encabeza Alberta Together, o Alberta Unida, movimiento que busca unir a aquellos miembros del antiguo Partido Progresista Conservador que no se reconocen en el nuevo Partido Unido Conservador o que no quieren ser parte de esta nueva formación fusionada.

Para ella, el recién formado partido de derecha, United Conservative Party, va a continuar derechizándose aún más, y esta preocupación es compartida por otros conservadores.

Dave Quest es un ex diputado provincial de Partido Conservador de la circunscripción Strathcona-Sherwood Park. Fue derrotado por un candidato del partido de izquierda Nuevo Partido Democrático en las elecciones de 2015. Desde entonces ha trabajado como presidente de la asociación de conservadores en la circunscripción. Tras saber el resultado sobre el voto de fusión de los dos partidos este domingo, él renunció al partido inmediatamente.

En una carta dirigida a los miembros de la asociación de militantes conservadores de la cual era el presidente, Dave Quest explicó que él no cree que esta fusión, que él considera polarizante, sea algo positivo para su circunscripción o para la provincia de Alberta.

Para Lori Williams, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Mount Royal, esta fusión de la derecha en Alberta abre un panorama de posibilidades.

“La mayor parte de la gente que apoyó esta fusión lo hizo por pragmatismo. Ellos piensan que si se unen tienen una mejor oportunidad de ganar en las próximas elecciones y esto es realmente posible.”

Lori Williams, profesora en la Universidad de Mount Royal.

Actualmente la provincia petrolera de Alberta se encuentra gobernada por el Nuevo Partido Democrático, una formación social-demócrata encabezada por la primera ministra Rachel Notley.

El NPD ganó el gobierno de Alberta en mayo de 2015 en una histórica victoria sacando del poder a los conservadores, que controlaban el gobierno ininterrumpidamente desde 1971.

La profesora de ciencias políticas, Lori Williams, predice una batalla entre el fusionado Partido Unido Conservador, los neo-demócratas en el gobierno y el centrista Partido de Alberta para ganar a los electores moderados.

El número de conservadores que abandonará o se acercará al nuevo Partido Unido Conservador en Alberta dependerá de la manera en que sean redactadas sus políticas. Y eso dependerá de quien resulte elegido a la cabeza del partido el próximo mes de octubre.

Entretanto, el nuevo partido de la derecha unificada en Alberta elegirá en los próximos días un líder interino.