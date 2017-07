¡Carnívoros! una garrapata agresiva que causa alergia a la carne está llegando a Canadá

“Es una alergia novedosa que cambia nuestro concepto porque las reacciones ocurren varias horas más tarde. Va a cambiar la forma en que investigamos las alergias”.

– Gordon Sussman, médico alergista deToronto.

Les Waters nunca olvidará su reacción después de comer una hamburguesa en un restaurante en enero de 2015.

La garrapata lone star tick , que se traslada desde el sureste de Estados Unidos a Canadá, lleva el nombre por el punto blanco en la parte posterior de la hembra. © (James Gathany / Centros para el Control de Enfermedades / Associated Press)

“Es como si tu garganta se hinchara, no puedes respirar, tu presión sanguínea cae y te desmayas”, dice el hombre de 63 años de Harcourt, una pequeña comunidad en el este de Ontario.

Waters, un ávido cazador y amante de la carne, se enteró de que había desarrollado una rara alergia a todo lo hecho de carne de res, de cerdo y cordero.

Una mordedura de una pequeña garrapata, recientemente descubierta en Canadá, es la culpable.

La garrapata lone star tick se nombra así por el punto blanco o la estrella solitaria en la parte posterior de la hembra. Originaria del sureste de los Estados Unidos, ha ido emigrando lentamente hacia el norte, a través de pájaros, ciervos y animales domésticos.

Waters no está seguro de dónde encontró la garrapata, pero sospecha que pudo haber sido en un viaje de caza en el norte de Quebec. La garrapata se ha encontrado en la vecina provincia de Nueva Brunswick.

“Las dos que tenemos fueron aportadas por gente en New Brunswick, una alimentada de un ser humano y otra alimentada de un perro”, dijo el Profesor Vett Lloyd, un biólogo en la Universidad Mount Allison en Sackville, Nueva Brunswick.

El Dr. Lloyd dice que la garrapata lone star tick, a diferencia de otras garrapatas, es muy agresiva. “Es una de las pocas que en realidad persiguen a sus presas. Una vez que sepan que usted está allí, se lanzarán sobre usted”, dijo.

Cómo se produce la alergia

La forma en que estas garrapatas causan la alergia que afecta a Waters, que fue identificada por primera vez en los años noventa, es complicada.

Cuando la garrapata muerde a una persona, escupe una proteína en la sangre llamada alfa gal.

Profesor Vett Lloyd, biólogo en la Universidad Mount Allison en Sackville © CBC

Es un compuesto presente en la carne de vaca, del cerdo y del cordero, y los seres humanos lo digieren generalmente de manera inofensiva. Pero cuando aparece en otra parte del cuerpo de una persona, por ejemplo en el torrente sanguíneo, causa una reacción fuerte.

El cuerpo desarrolla anticuerpos para combatirla, y la batalla causa síntomas que van desde una erupción general hasta una reacción anafiláctica grave. Todavía no hay tratamiento.

A Waters le tomó casi dos años recibir un diagnóstico de un alergólogo, y gran parte del trabajo fue a través de su investigación en internet.

Parte del problema es que los efectos de esta alergia, a diferencia de las alergias alimentarias, no aparecen inmediatamente. “Llegan horas después de que coma algo. Los médicos no tenían ni idea, básicamente, ahora lo saben, no todos, pero están mejorando”, dijo.

Una nueva alergia

El Dr. Gordon Sussman, un alergista en Toronto, dice: “Es una alergia novedosa que cambia nuestro concepto porque usted puede ver reacciones que ocurren varias horas más tarde. Va a cambiar la forma en que investigamos las alergias”.

Dr. Gordon Sussman, especialista en Alergia e Inmunología en la Universidad de Toronto © CBC

Lloyd dice que aunque la presencia de la garrapata lone star tick es rara en Canadá, esto podría cambiar pronto.

“Va a haber más de ellas con el cambio climático, con el calentamiento del medio ambiente. Las garrapatas que se sentían muy bien en el sur van a estar más cómodas en el norte”, dijo.

La Agencia de Salud Pública de Canadá es consciente de que la garrapata lone star tick está ampliando su rango y está identificando lugares canadienses donde pronto podría llegar.

El aburrimiento de un excarnívoro

En cuanto a Waters, a quien le encanta cazar, hay una ironía en el desarrollo de esta alergia dice. “Tengo todo tipo de carne salvaje en mi congelador y ahora sólo tengo que regalarla. Voy a tener que renunciar a esto”, dice.

Cortes de carne de alce y jabalí en una carnicería en Toronto. © (Christopher Katsarov / Prensa Canadiense)

Lleva un EpiPen ahora y evita la carne roja, aunque la tentación siempre está ahí.

Waters llama a la alergia “una molestia”.

Todavía para el carnívoro intransigente, es una transición difícil. “El sabor de una buena hamburguesa, un buen bistec de alce o algunas costillas de lomo de venado. Te aburres mucho con el pescado o el pollo una y otra vez”, dijo.

RCI/ Marcy Cuttler -CBC