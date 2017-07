Inmigrar es un nuevo amanecer: Mirna Chacín

El título de su exposición “Where the Sun Rises” (Donde sale el Sol) dice mucho. La artista visual de origen venezolano Mirna Chacín, creó esta serie fotográfica en honor al lugar y a la gente que la recibieron y que la forzaron a “volver a nacer”. Las imágenes que se centran en el Lago Ontario, en Toronto, muestran ese Sol que aunque tímido en el invierno, sale cada día para acompañar las vidas de tantas personas en esa región.

Escuche a la artista explicar de dónde surgió la idea de hacer este proyecto y de cómo Canadá se ha convertido, poco a poco, y no sin dificultad, en su nuevo hogar:

La exposición breve Where the Sun Rises (sábado 29 y domingo 30 de julio) tendrá lugar en la Galería Sur de Toronto, que difunde arte latino-canadiense desde hace un año. El domingo, la visita de la exposición de Mirna Chacín podrá realizarse al tiempo que se escucha poesía del Colectivo Imagina.