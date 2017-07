Un estudio del esperma alerta sobre declive de la reproducción masculina

– Dr. Keith Jarvi, jefe de Urología del hospital Mont Sinaí, Toronto

“La supervivencia del más apto” es un principio fundamental de la teoría de la evolución de Darwin.

Y nuevas investigaciones indican que los hombres norteamericanos, europeos y australianos se inclinan hacia el lado de la extinción que señala el libro.

Los estilos de vida poco saludables y los factores ambientales nocivos no son sólo amenazas para la salud de los hombres. Están interfiriendo con su capacidad para reproducirse, también.

El conteo de espermatozoides de los hombres en el mundo occidental se ha reducido en más de la mitad durante un período de 40 años, según un estudio internacional descrito por sus autores como “una urgente alerta” acerca del declive de la reproducción masculina.

Los investigadores detectaron la dramática caída en el recuento total de espermatozoides al revisar 38 años de datos. Eligieron para el metaanálisis 185 estudios que cumplieron con altos estándares de diseño y prácticas de laboratorio.

El Dr. Hagai Levine de la Universidad Hebrea en Jerusalén, quien dirigió la investigación junto a un equipo internacional, analizó muestras de esperma recogidas entre 1973 y 2011 de casi 43.000 hombres alrededor del mundo.

Esto la convierte en una de las investigaciones más grandes hechas en esta área.

Los resultados, publicados en Human Reproduction Update, muestran disminuciones del 52.4 por ciento en la concentración de espermatozoides y 59.3 por ciento en el total de espermatozoides entre los hombres en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Los sujetos no fueron seleccionados de acuerdo a su estado de fertilidad.

“Cuando limitamos el análisis a los estudios después de 1995, no encontramos ningún indicio de que el declive esté estabilizándose”, le dijo Levine al radiodifusor público CBC. “Estos hallazgos tienen serias implicaciones para la salud pública”.

El estudio no examinó las causas, pero su principal investigador sospecha que los contaminantes ambientales como los plaguicidas son en parte culpables.

El estilo de vida, fumar, la obesidad no hacer suficiente actividad física, el estrés. Si no cambiamos la manera en que vivimos y el ambiente y los químicos a los que estamos expuestos, me preocupa mucho lo que ocurrirá en el futuro.