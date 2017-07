Canadá llama a Venezuela a cancelar su proyecto de Asamblea Constituyente

La ministra Freeland reafirmó:

R Relaciones Canadá - Venezuela Canadá y Venezuela han mantenido relaciones diplomáticas en forma ininterrumpida desde el mes de febrero de 1948, cuando se estableció el Consulado General de Canadá en Caracas. En enero de 1953, el Consulado General se elevó a la categoría de embajada y, desde entonces, Canadá ha estado representado por la Embajada de Canadá en Venezuela. Por su parte, Venezuela está representada por la Embajada de Venezuela en Canadá y mantiene consulados en Toronto, Montreal y Vancouver. El compromiso de Canadá con Venezuela se rige por su estrategia para las Américas, la cual se fundamenta en la prosperidad, la seguridad y la democracia. Venezuela constituye el sexto mercado de exportación de Canadá en América Latina y el Caribe (sin incluir México). En el año 2014, el total de las exportaciones de mercancías a Venezuela alcanzó alrededor de C$ 681,5 millones. Dichas exportaciones consistían en productos vegetales, máquinas y artefactos, madera, papel y cartón, así como productos químicos. Ese mismo año, el total de las importaciones de mercancías procedentes de Venezuela se situó en C$ 35 millones y abarcaban: productos minerales, metales comunes y productos químicos. El comercio bilateral de mercancías entre Canadá y Venezuela ascendió a C$ 716,5 millones. De igual modo, Canadá ha prestado particular atención al fortalecimiento de la sociedad civil, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. En el año 2009, conjuntamente con el Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, la Embajada de Canadá instituyó el Premio de Derechos Humanos con el objetivo de reconocer la importante labor de los defensores de los derechos humanos. En la actualidad, este reconocimiento anual se considera como uno de los diez principales honores con los que se puede distinguir a aquellos que conforman la comunidad de los derechos humanos en Venezuela. Venezuela no es un país receptor de ayuda oficial al desarrollo, pero Canadá continúa brindándole su apoyo a través de programas multilaterales y del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales, administrado por la Embajada de Canadá para Venezuela. En otro orden de ideas, desde el 7 de agosto de 2009, Canadá representa los intereses diplomáticos y consulares de Israel en Venezuela. Además, ofrece servicios consulares a los ciudadanos australianos en el país. Fuentes : Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, CBC News