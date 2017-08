Cada vez más médicos en Alberta prescriben marihuana

El número de médicos autorizados a prescribir marihuana medicinal en Alberta aumentó un 50% durante los primeros cuatro meses del año, según el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario.

De acuerdo con el Colegio a finales de 2016, 329 médicos se registraron para prescribir marihuana medicinal a 5 254 personas. A finales de abril de 2017, el Colegio tenía 495 médicos autorizados para 9 995 pacientes.

Este fuerte incremento sorprendió al presidente de la Asociación Médica Canadiense, Granger Avery, que cree que es debido al aumento de la presión de los pacientes.

La demanda del paciente

“Casi todos los pacientes que recibo me preguntan sobre la marihuana medicinal”, concuerda la especialista en dolor crónico en la ciudad de Calgary, Lori Montgomery. “Algunos son más insistente, otros son simplemente curiosos. Pero no hay un solo paciente con el que no he tenido esa discusión. ”

La médica especialista en dolor en Calgary, Lori Montgomery © Radio Canadá

Ella añade que, en un año, vio un cambio de actitud entre los profesionales de la salud que están según ella, más cómodos con la idea de usar la marihuana para aliviar enfermedades crónicas. Los médicos también son conscientes de que el producto es fácilmente accesible sin su ayuda.

“Algunos pacientes también ven sus opciones como una elección entre opioides o la marihuana y la marihuana médica aparece como un mal menor”, dice Lori Montgomery.

Sin embargo, estamos lejos de un cheque en blanco en las prescripciones de marihuana medicinal, dice la Dra. Montgomery. “Los médicos no la autorizan en gran número, pero escucho cada vez más de profesionales que ven la utilidad de uno o dos pacientes con los que estaban familiarizados con la historia clínica. ”

Y la Asociación Médica de Canadá advierte que la investigación científica sobre la marihuana medicinal es todavía limitada. “Hay una constelación de compuestos químicos sobre los que no conocemos los efectos e interacciones con otros medicamentos”, precisa la doctora Avery.