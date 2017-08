Canadá y crisis venezolana, entre la condena y una posible mediación

¿Canadá podría desempeñar un papel en una posible mediación en Venezuela?

De acuerdo a informaciones obtenidas por Radio Canadá, la idea interesaría a representantes ​​de la oposición venezolana. Sin dar muchos detalles, Ottawa dice que está abierta a implicarse en las negociaciones.

El presidente peruano Pablo Kuczynski, ya había discutido la idea hace unos meses. Canadá, un país respetado en América Latina, particularmente en Cuba, podría involucrarse en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana.

Ottawa no ha recibido ninguna petición oficial, a pesar del interés de los miembros de la oposición venezolana . El gobierno canadiense no da detalles acerca de sus intenciones, pero no cierra la puerta a una posible participación en un proceso de negociación.

Según Ricardo Peñafiel, del Grupo de Investigación sobre los imaginarios políticos en América Latina, un papel de mediador sería difícil prever para Canadá, dadas las posiciones que ha tomado públicamente contra el Gobierno de Venezuela.

Si Canadá quiere actuar como mediador, no puede tomar una posición a favor de la oposición. Creo que ha ido demasiado lejos.

-Ricardo Peñafiel, Grupo de Investigación sobre los imaginarios políticos en América Latina

Canadá condena el voto “antidemocrático” de Venezuela, pero no seguirá a EEUU en las sanciones

El gobierno liberal denunció el domingo la votación de un nuevo cuerpo legislativo en Venezuela que le da al presidente Nicolás Maduro poderes amplios para remodelar el sistema político del país, pero no seguirá al gobierno de Trump en imponer sanciones contra el presidente venezolano.

© Gobierno de Canadá

El gobierno estadounidense calificó a Maduro de “dictador” el lunes y anunció que está congelando sus activos en Estados Unidos, luego de la polémica votación.

Las sanciones canadienses a países extranjeros se imponen bajo dos leyes del Parlamento: la Ley de las Naciones Unidas y la Ley de Medidas Económicas Especiales a través de una Orden en Consejo.

Según el consejo electoral de Venezuela, más de ocho millones de personas -el 41,53 por ciento de los votantes elegibles- votaron el domingo para crear una asamblea constituyente que dotará al gobernante Partido Socialista de amplios poderes.

Sin embargo, la oposición de Venezuela estimó que la participación real fue de menos de la mitad de las cifras oficiales.

Los aliados de Maduro ganaron 545 escaños en la recién elegida Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá el poder de reescribir la constitución del país, disolver las instituciones estatales, como el Congreso dirigido por la oposición, y destituir a los funcionarios disidentes del estado.

Llamados de Canadá a la calma

Maduro ha dicho que la nueva asamblea comenzará a gobernar dentro de una semana. Se comprometió a usar los poderes de la asamblea para impedir que los candidatos de la oposición se presenten en las elecciones para gobernadores en diciembre, a menos que se sienten con su partido para negociar el fin de las hostilidades que en cuatro meses de protestas han causado la muerte de 125 personas y miles de heridos o detenidos.

“Esta asamblea constituyente intensificará aún más las tensiones en el país robando al pueblo venezolano sus derechos democráticos fundamentales”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado.

Manifestantes protestan contra el gobierno de Nicolas Maduro en las ciudades de todo el país desde hace meses. © Reuters / Christian Veron

Canadá, junto con varios aliados de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluidos los Estados Unidos, pidieron al gobierno de Maduro que cancele la votación del domingo. Sin embargo, varios países del Caribe, al igual que los aliados regionales de Venezuela como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, se negaron a unirse a la iniciativa dirigida por Estados Unidos.

Con la votación del domingo, el presidente Maduro y su gobierno dieron “otro paso por el camino para institucionalizar el gobierno autoritario en Venezuela”, dijo Freeland.

“Las personas que están socavando la democracia y los derechos humanos en Venezuela deben ser responsabilizadas por sus acciones”, dijo.

La oposición canadiense quiere que los liberales vayan más lejos

Tanto los conservadores como los neodemócratas quieren que el gobierno federal haga más.

“Todo lo que ella está diciendo está en línea con el apoyo de Canadá por una votación libre y justa tan pronto como sea posible y el rechazo de esta falsa Asamblea Constituyente, que es realmente una manera de dar poder a un solo partido autócrata”, dijo el diputado conservador Peter Kent, el crítico de asuntos exteriores del partido. “Nuestra objeción es que no va lo suficientemente lejos.”

El apoyo de Freeland al programa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para hacer frente a la crisis en Venezuela es un buen primer paso, pero Canadá puede hacer más, dijo Kent.

“Podríamos hacer más por el lado humanitario y ciertamente podríamos hacer más al unirnos a otros países democráticos que ya han impuesto nuevas sanciones a Venezuela o se han comprometido a hacerlo si las elecciones de ayer realmente tuvieran lugar y el gobierno avanza para reemplazar a los miembros legítimamente elegidos de la Asamblea Nacional “, dijo Kent.

Hélène Laverdière, crítica de asuntos exteriores del Nuevo Partido Democrático, dijo que el NPD sigue profundamente preocupado por el costo humano de la actual crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, que ha afectado a la gente común con la escasez de alimentos y medicinas.

“Tras el voto ilegítimo de la asamblea constituyente del domingo, es más importante que nunca que Canadá trabaje con nuestros aliados y a través de grupos multilaterales como la OEA para lograr una solución duradera a la crisis”, dijo Laverdière en una declaración por correo electrónico.

“Nos gustaría ver al gobierno más activo en la prestación de asistencia humanitaria, pidiendo la liberación de los presos políticos, la celebración de elecciones y respetando a la Asamblea Nacional”.

Canadá también podría aumentar los fondos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue recortada por el anterior gobierno conservador, dijo Laverdière.

¿Una victoria para la democracia?

Raúl Burbano, director de programa de Common Frontiers, un grupo de trabajo de organizaciones canadienses de derechos laborales y civiles, le dijo al periodista Levon Sevunts, de Radio Canada International, que la posición de Canadá es unilateral y desinformada.

“Creo que el resultado fue una victoria para la democracia en Venezuela, más de ocho millones de personas emitieron sus votos para diferentes miembros de la asamblea constituyente”, dijo Burbano desde Toronto.

Los venezolanos hacen cola para votar en una mesa de votación en Caracas el 30 de julio de 2017. © RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images

“Demostraron que a pesar de que Venezuela estaba en medio de la violencia y las amenazas de la oposición de cualquiera que saliera a votar, con una situación económica difícil, con un ataque internacional coordinado por los medios de comunicación presentando a Venezuela de manera muy desagradable, muchos venezolanos salieron a las calles para participar pacíficamente, democráticamente, de una manera que determinará el futuro de Venezuela.”

Mientras Burbano coincide en que hay una oposición grande y pacífica a las políticas socialistas del gobierno de Maduro, sostiene que el movimiento de oposición está dirigido por un pequeño grupo de actores radicales que han recurrido a la violencia para avanzar en sus objetivos.

“Por desgracia, esos son los grupos en este momento que están dirigiendo la oposición, que tienen el apoyo incondicional de los Estados Unidos desde la perspectiva de la financiación, la perspectiva política, y creo que es por eso que estamos viendo tanta violencia y tanto división en Venezuela “, dijo Burbano.

La posición de Canadá también se hace eco de las demandas de estos grupos radicales de oposición, dijo.

“Sólo por sugerir que por alguna razón es malo que los venezolanos emprendan un proceso democrático participativo a nivel nacional cuando hay una crisis en el país social y políticamente, eso es completamente absurdo”, dijo Burbano.

Elecciones en 2018

El gobierno de Canadá también ha instado a Maduro a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, restaurar los derechos constitucionales de los venezolanos y establecer un calendario electoral.

“El gobierno debe entablar negociaciones significativas con la oposición para cumplir estas obligaciones sin demora”, dijo Freeland.

El presidente Nicolás Maduro el 11 de abril de 2013 © LUIS ACOSTA/AFP/Getty Image

Maduro, sin embargo, ha jurado que las elecciones presidenciales se celebrarán, contra vientos y mareas, a finales de 2018 en Venezuela.

Aún no ha anunciado la fecha exacta.

RCI/CBC/radio Canadá