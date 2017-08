La economía, el mayor enemigo del presidente Maduro dice investigador

Estamos en un momento de quiebre en la sociedad venezolana, el gobierno va a tener que tomar decisiones drásticas. Desafortunadamente eso va a llevar a la oposición también a tomar medidas drásticas porque esta no es una crisis que se pueda alargar. Se necesita un tipo de estabilidad…La democracia no sólo son palabras. Se necesita un hilo conductor en la sociedad. Un hilo conductor moral, también.

– José Mauricio Gaona, investigador del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico de la Universidad de McGill

El domingo se votó un nuevo cuerpo legislativo en Venezuela que le otorga al presidente Nicolás Maduro poderes amplios para remodelar el sistema político del país. La llamada Asamblea Constituyente.

Numerosos países han expresado su negativa a reconocer a la nueva Constituyente, calificando a la elección de antidemocrática, entre ellos, Canadá, que sostuvo que se llegó a la votación del domingo sin las garantías suficientes, aunque no se mostró partidario de la aplicación de sanciones.

¿La votación de la Asamblea Constituyente fue legal? ¿Mejorarán la democracia y la economía del país?

José Mauricio Gaona es investigador del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico de la Universidad de McGill

Él dice que la oposición en Venezuela no había encontrado otra manera que crear una estructura legal paralela para enfrentar al gobierno venezolano. ¿Qué es esa estructura?

El único organismo estatal que ejercía alguna oposición al gobierno era el Congreso, donde la oposición era mayoría, señala Gaona. Ellos daban la lucha jurídica y constitucional. A ese efecto llamaron a un plebiscito que no fue acotado por el Consejo Nacional Electoral. Por eso tuvieron que llamarlo plebiscito no oficial. 7 millones dijeron no a la Constituyente. Eso fue paralelo en el sentido que no fue reconocido por las instancia legales. También tratan, desde el Congreso, nombrar magistrados en la Corte Suprema de justicia. Lo que fue impedido por el gobierno, por tratarse de una segunda corte.

“En un momento dado, en la historia reciente constitucional venezolana, casi que tiene dos fiscales generales, dos cortes supremas, y la asamblea constituyente con un congreso, casi dos poderes legislativos”.

Cuando eso pasa, se pierde la referencia. La única referencia ideológica y política real de una sociedad es que hay una Constitución y una autoridad.

El gobierno de Maduro ¿tenía la legalidad necesaria para convocar a una Asamblea Constituyente?

“Hay un aspecto, un concepto que se viene desarrollando en derecho constitucional internacional que se llama moralidad constitucional. Porque aunque todo sea dentro de la ley tiene que haber un residuo moral. Especialmente en los que toman decisiones los estados. Y un estado que está acusado de violaciones de derechos humanos y de corrupción al más alto nivel tendría algunas dificultades representando el poder constituyente del pueblo”.

Maduro dijo que la constituyente traerá más democracia al país.

Con la Asamblea Constituyente ya aprobada, tendrá que hacer frente al desafío de demostrar que es capaz de pacificar el país y de retornarlo a la estabilidad y el crecimiento económicos. ¿Cree posible?

“No, el mayor cuestionamiento que tiene Venezuela es no solo del punto de vista legal sino económico, humanitario. El número de refugiados va a exceder todas las expectativas. Desde el punto de vista económico, está en un colapso histórico. Es el país más endeudado del mundo en este momento. Maduro puede ocultar ciertas realidades pero va a llegar un momento en que la propia economía va a ser su mayor enemigo político”.

¿Qué lugar le da a los millones que votaron a favor de la Constituyente?

Jose Mauricio GaonaO’Brien Fellow del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico de la Universidad de McGillSaul Hayes Fellow de la Facultad de Derecho de McGill y Becario Vanier de Canada.

