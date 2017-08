Científicos encuentran un pájaro de 4.200 años preservado perfectamente en el hielo glacial

“Todo estaba intacto en el interior, pudimos quitar el corazón, sacar los pulmones, sacar los riñones e incluso los intestinos en una sola pieza, eso fue una gran sorpresa también”.

Científicos han descubierto los restos casi perfectamente conservados de un pájaro que volaba los cielos hace 4200 años, y no salen aun de su asombro ante las posibilidades científicas que ofrece el analizarlo.

Los órganos del tordo rojizo de 4.200 años de edad están perfectamente intactos. © (Museo de la Universidad Trond Sverre Kristiansen / NTNU)

“Fue muy emocionante”, dijo Jorgen Rosvold, investigadora de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, en entrevista en el programa As It Happens del radiodifusor público CBC.

“Parece casi fresco, parece que murió ayer o hace unas semanas, pero, en realidad, tiene más de 4.000 años”.

Un antiguo funcionario del ministerio del Medio Ambiente de Noruega encontró el antiguo zorzal rojo en un banco de nieve en las montañas de Oppdal, dijo Rosvold.

Dijo que el pájaro debió haber sido enterrado bajo la nieve poco después de que murió y permaneció allí, congelado en el hielo glacial, durante miles de años.

No fue hasta que tuvieron las plumas del pájaro con fecha de carbono que los científicos se dieron cuenta del importante descubrimiento que tenían entre sus manos.

Jorgen Rosvold, a la derecha, examina los restos antiguos de un pájaro encontrado preservado en el hielo glacial. © (Museo de la Universidad Trond Sverre Kristiansen / NTNU)

“Al principio, tuve que llamar al laboratorio y comprobar si estaban correctos con la edad porque no pensé que pudiera ser tan viejo”, dijo Rosvold. “Pero estaba correcto y es, sí, simplemente fabuloso.”

Cuando él y sus colegas examinaron los restos más de cerca, se sorprendieron otra vez por lo que encontraron.

“Lo diseccionamos la semana pasada, solo para ver si había algo en su interior o si se trataba sólo de intestinos podridos”, dijo.

“Todo estaba intacto en el interior, pudimos quitar el corazón, sacar los pulmones, sacar los riñones e incluso los intestinos en una sola pieza, eso fue una gran sorpresa también”.

Las implicaciones científicas

El zorzal alirojo de 4 200 años © Twitter

“Eso significa que podemos estudiar una gran parte de la biología y la historia del pájaro y podemos comparar el pájaro que vivió esencialmente en la Edad de Piedra a las aves que viven aquí hoy”, dijo.

“Podemos mirar los efectos de la contaminación y el ADN para ver si ha cambiado mucho y podemos mirar la dieta del pájaro y los parásitos y las heces, posiblemente. Es un tesoro”.

Rosvold se pregunta qué otros tesoros están ahí fuera, esperando ser descubiertos.

CBC