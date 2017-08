Investigan pérdida auditiva de diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba

Global Affairs Canada ha confirmado que al menos un diplomático canadiense en Cuba ha sido tratado en un hospital después de sufrir dolores de cabeza y pérdida de audición.

La información llega un día después de que el gobierno estadounidense dijera que creía que algunos de sus diplomáticos en La Habana habían sido atacados con un dispositivo sonoro secreto que los dejó con una severa pérdida auditiva.

Los miembros de la familia del diplomático canadiense también fueron afectados y tratados.

“Somos conscientes de los síntomas inusuales que afectan al personal diplomático canadiense y estadounidense ya sus familias en La Habana, y el gobierno está trabajando activamente -incluyendo las autoridades de Estados Unidos y Cuba- para conocer la causa”, dijo Brianne Maxwell, portavoz de Global Affairs Canada.

“En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que los turistas canadienses y otros visitantes podrían verse afectados”, agregó Maxwell.

Global Affairs no identificó al diplomático ni dijo cuándo tuvo lugar la hospitalización.

Una investigación se centra en la identificación de la tecnología utilizada, así como quién la estaba utilizando.

The Associated Press informó el miércoles que una investigación estadounidense de meses de duración había determinado que sus diplomáticos habían sido atacados por un dispositivo que funcionaba fuera del alcance del sonido audible normal y que se usaba fuera o dentro de las residencias de los diplomáticos.

Cuba dice que las expulsiones son ‘injustificadas’

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, no confirmó el número de diplomáticos estadounidenses afectados o la gravedad de sus síntomas, diciendo solamente que tenían “una variedad de síntomas físicos” que habían hecho que algunos regresaran a Estados Unidos. Agregó que el gobierno de Estados Unidos se enteró de los incidentes a finales de 2016.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, durante una conferencia en Washington el 9 de agosto, dijo que los Estados Unidos pidieron a dos diplomáticos cubanos salir de Estados Unidos el 11 de mayo © (Alex Brandon / Associated Press)

Nauert dijo que Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos cubanos en represalia el 23 de mayo, diciendo que mientras los Estados Unidos no tengan una explicación definitiva de los incidentes, “el gobierno cubano tiene una responsabilidad y una obligación bajo la Convención de Ginebra de proteger a nuestros diplomáticos”.

El gobierno cubano emitió una declaración el miércoles, calificando la expulsión de su personal diplomático de “injustificada”.

“Cuba nunca ha permitido ni permitirá que el territorio cubano sea utilizado para cualquier acción contra funcionarios diplomáticos acreditados o sus familias, sin excepción”.

La declaración dice que Cuba está lanzando una “investigación exhaustiva, prioritaria y urgente”.

“Cuba es universalmente considerada un destino seguro para los visitantes y diplomáticos extranjeros, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Un funcionario de Global Affairs Canada, que habló a CBC News dijo que Canadá no está listo para tomar represalias, ya que la investigación está en curso y es demasiado pronto para concluir que el gobierno cubano estaba detrás de los incidentes.

CBC/ Reuters and The Associated Press