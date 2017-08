Quebec se presenta optimista en la renegociación del TLCAN

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (ALENA-NAFTA, por sus siglas en francés e inglés), entre Canadá, Estados Unidos y México comienza este miércoles 16 de agosto. Dicha renegociación fue impuesta por el nuevo presidente de Estados Unidos, quien considera que dicho tratado ha sido “un desastre” para su país e injusto para los trabajadores estadounidenses.

La primera ronda de negociaciones entre “los 3 amigos” sobre un nuevo TLCAN, que comienza mañana, terminará el domingo 20 de agosto próximo. El representante estadounidense al Comercio, Robert Lighthizer, anunció que las discusiones iniciales entre los negociadores estadounidenses, mexicanos y canadienses se llevarán a cabo en Washington. Los funcionarios de los 3 países discutirán de la logística de las negociaciones.

El lunes de esta semana, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dio una conferencia de prensa en la que precisó las prioridades canadienses en esta renegociación. La administración Trump presentó también a fines del mes pasado sus prioridades.

Y aunque el presidente Donald Trump prometió obtener un mejor tratado para su país, la provincia de Quebec se presenta más bien optimista en la renegociación. Raymond Bachand, ex ministro de Finanzas del gobierno de Quebec y jefe negociador de Quebec, afirma que las discusiones no serán fáciles, pero tampoco serán extremadamente difíciles, porque entre otras cosas Estados Unidos tiene un excedente comercial con Canadá.

Estados Unidos tiene un gran problema de déficit comercial de más de 700.000 millones de dólares, pero cerca de la mitad viene de China, de Europa y de Japón. Y en el fondo, con Canadá tienen un excedente. Si descontamos los servicios en los bienes, hay un ligero déficit. Incluso si no tenemos en cuenta la energía. El secretario Ross mismo dice que ese es un déficit del que no nos pueden culpar, porque como no son autosuficientes en energía, tienen que comprársela a sus amigos canadienses.