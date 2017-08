Se llama gigante hogweed y no se lleva bien con los seres humanos.

La elegante y peligrosa planta es una especie invasora que Conservación de la Naturaleza de Canadá quiere que los habitantes busquen este verano.

Originalmente fue traída a Canadá para uso decorativo, pero los efectos de la gigantesca hogweed (Heracleum mantegazzianum ) la hacen peligrosa para la salud.

El biólogo Dan Kraus dice que la planta invasora puede crecer hasta cuatro metros de altura y causar quemaduras graves. © (Darren Calabrese / Canadian Press)

La planta, nativa de Asia y Europa del Este, potencialmente fototóxica, produce severas urticarias y decoloraciones de la piel cuando, tras haber tomado contacto con sus vellosidades, los rayos ultravioletas del sol inciden sobre la misma. A estas urticarias se agregan ampollas de agua similares a quemaduras, las mismas pueden aparecer dentro de las primeras 48 horas con un color rojizo.

El organismo Conservación de la Naturaleza de Canadá está haciendo una advertencia a todos los canadienses para estar atentos a esta especie invasora.

Dan Kraus, biólogo, trabaja en la organización. En entrevista con el radiodifusor público CBC, en el programa As It Happens explicó cómo detectar la planta gigante hogweed y lo que se puede hacer para frenar su propagación.

Una planta llamativa

La estudiante de posgrado de la Universidad de Guelph, Meghan Grguric, usa dos capas de guantes junto con un conjunto encapuchado para evitar que la savia tóxica de la hogweed gigante la salpique mientras realiza su investigación. © (Colin Butler / CBC)

Las dos cosas que la gente puede buscar cuando está tratando de identificar a la gigante hogweed es que tiene un racimo de flores blancas que crece en una forma de paraguas en la parte superior de la planta, y en realidad es tan grande que puede ser del tamaño de un paraguas.

La otra cosa es que es gigante. Las plantas suelen tener un par de metros de altura, pero también es frecuente verlas de hasta cuatro metros de altura. Así que realmente, es una planta grande que tiene unas hermosas flores blancas en la parte superior.

En Canadá, se ha extendido ya a varias provincias. Está definitivamente en Ontario y Columbia Británica, más recientemente ha llegado a las provincias marítimas y a Quebec. Por lo general, puede encontrarse que crece en las zonas húmedas, por lo que puede ser bastante común a lo largo de las orillas de los ríos o arroyos o a veces a lo largo de los bordes de los bosques si el suelo está húmedo.

La hogweed gigante se ha extendido a Columbia Británica, Ontario, Quebec y las Maritimes. (Base de Datos de Plantas / Servicio de Conservación de Recursos Naturales)

¿Por qué está advirtiendo a la gente?

“El momento es bueno ahora, porque esta planta está empezando a florecer, por lo que es muy fácil para las personas identificarla. Así que lo que realmente nos gustaría que la gente hiciera es asegurarse de que, en primer lugar, no esté creciendo en su patio. La otra cosa es empezar a prestar atención en algunos de los lugares naturales que están visitando y reportarlo”.

Dan Kraus explica el proceso que hace que sea peligrosa para los seres humanos. La planta produce una savia tóxica, y cuando entra en contacto con la piel y luego se expone al sol, puede empezar a formar erupciones y ampollas e incluso dejar cicatrices permanentes, por lo que es una muy planta peligrosa. Y porque no se siente nada de inmediato, uno puede transportar la savia hasta que es activada por la luz del sol y allí comienza a sentir intensamente las ampollas que comienzan a brotar en su piel.

Probablemente sea la planta más peligrosa de Canadá.

Dan Kraus es biólogo en el organismo Conservación de la Naturaleza de Canadá © Linkedln

“Estamos ciertamente preocupados por los impactos en la salud de las personas, pero también está afectando a la naturaleza. En Conservación de la Naturaleza de Canadá, lo que nos preocupa es que -porque no es nativa- no hay nada que realmente la controle y puede extenderse sobre grandes áreas a lo largo de ríos y arroyos”.

Y porque es tan alta, puede sombrear toda nuestra vegetación nativa y en realidad nada puede crecer bajo ella, a veces, por lo que hay suelo expuesto, lo que puede resultar en una erosión a lo largo de ríos y arroyos.

Así que si la gente la ve,¿qué debe hacer?

Definitivamente no tomar una muestra. Lo que sería genial es que la gente pueda denunciarlo. Y en Canadá, muchos departamentos de salud o inspectores regionales de malezas están muy interesados en saber dónde está esta planta. La mayoría de las provincias tienen consejos de especies invasoras que pueden tomar registros de ellas.

El biólogo menciona que está utilizando ahora una aplicación en su teléfono llamada iNaturalist. Con iNaturalist se puede tomar una foto de cualquier especie, y hay una comunidad entera que le ayudará a identificarla. Y la imagen automáticamente buscará también. “Me parece que es realmente útil porque puedo ir a ese mapa y ver donde la gente está empezando a encontrar esta planta”.

¿Cuál es el objetivo? ¿Matar a la planta – porque eso no parece algo que un biólogo quisiera hacer – o simplemente quiere contenerla?

Estaríamos contentos si fuera sacada de la lista de la flora de Canadá. Es no nativa, es originario de la zona del Caspio en Rusia. Fue traída aquí como una planta ornamental. Sería genial que pudiéramos deshacernos de ella.

La entrevista con Dan Kraus es de Rosemary Barton.