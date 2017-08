La crisis del fentanilo comienza a amenazar a Montreal

El fentanilo es un analgésico opioide sintetizado por primera vez en Bélgica a finales de la década de los 50. Se dice de él que su potencial analgésico es de alrededor 100 veces superior al de la morfina. Fue introducido en la práctica médica en la década de los 60 bajo forma de un anestésico intravenoso.

Se usa para tratar el dolor intercurrente del cáncer -que son episodios repentinos de dolor que ocurren a pesar del tratamiento continuo con medicamentos analgésicos- en pacientes mayores de 18 años que estén tomando dosis regulares programadas de otro opiáceo para el dolor.

Como todos los opiáceos, el fentanilo está siendo utilizado en la actualidad como droga recreativa, ya que provoca efectos secundarios típicos de los opiáceos, como euforia, bienestar y somnolencia, entre otros. Pero esta droga crea una fuerte dependencia física y psicológica.

Se dice del fentanilo que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y lo que comenzó como una experiencia de droga recreativa, en Canadá se convirtió en una crisis sanitaria desde septiembre 2015. Solo en la provincia de Columbia Británica, en el oeste canadiense, 914 personas perdieron la vida en 2016, víctimas de sobredosis de fentanilo. Este año, desde comienzos de 2017 se reportan dos sobredosis por día.

Pero la crisis se ha ido extendiendo a las otras provincias canadienses. En Toronto, capital de la provincia de Ontario, solo la semana pasada hubo 75 hospitalizaciones causadas por el consumo de fentanilo.

Montreal, que hasta el momento parecía estar a salvo de la crisis que azota el país, solo el viernes pasado se registraron 7 casos de sobredosis de fentanilo en un barrio del este de la ciudad. Una situación inquietante dice la Dra. Marie-Ève Morin, médica de familia especializada en dependencia y fundadora de la Clínica Camaleón.

Sí, es cierto que es inquietante. Y es cierto que lo veíamos venir aunque hubiera gente que no lo creía. Había gente que escondía la cabeza en la arena, incluso en el sector de la salud. En Toronto, la semana pasada hubo 75 hospitalizaciones por sobredosis. Sin contar a las personas que reciben dosis de Naloxona, el antídoto contra las sobredosis, que no van al hospital y que no son contabilizadas.

Afortunadamente que en Montreal hubo 7 personas con sobredosis que se pudieron salvar. Hubo utilización de Naloxona también. Y si no hubiera habido intervenciones rápidas hubiera podido haber muertes, dice la Dra. Morin. Pero, ¿por qué fue más dramático en el oeste del país?

Se sospecha ahora que en el caso de las sobredosis de Montreal el viernes pasado, que hubo heroína cortada con fentanilo y un fenómeno que es cada vez más preocupante y agarra cada día más auge, es que otras drogas que no son opiáceos serían cortadas o contaminadas con fentanilo, dice la Dra. Marie-Ève Morin.

Porque hay que saber que los laboratorios clandestinos donde se fabrican las drogas, no son laboratorios farmacéuticos y la higiene no es ideal. Puede haber entonces heroína cortada con fentanilo y después se puede preparar cocaína, ectasy o metanfetamina. Pensamos que hay nuevas drogas que no son opiáceos y que están contaminadas con fentanilo, quizá no en dosis mortales, pero es preocupante igual.