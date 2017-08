Todo lo que las empresas saben sobre usted ….que usted no sabe

El desarrollo de las TIC y la introducción de la competencia han llevado a la práctica generalizada de una lealtad y seguimiento de clientes. ¡Pero ojo! En gran parte usted contribuye a eso.

Recuerda la frase: “¿Te gustaría suscribirte a nuestro programa de fidelización?”. Esa misma que acompañada por la amplia sonrisa de la vendedora, hizo que no tuviera otra opción que aceptar. Atrapado entre ofertas de descuentos, ventas privadas y otros privilegios, usted pronunció la palabra en oro: “sí”.

Pasó entonces de ser un nombre a ser un número.

Porque en el preciso momento en que usted dijo sí, el formulario de adhesión entra en acción. Usted llena el papel y amablemente ofrece nombre completo, edad, dirección, correo electrónico, número de teléfono móvil y otra información sin darse cuenta. A continuación, integra la “gran familia de los privilegiados”, es decir, se convierte en un “número”. ¿Usted cree que es diferente en las redes sociales, con Facebook y Google? Vamos a ver.

Una huella dactilar © Comisario de la Información y Privacidad de Ontario

Antes incluso de tomar la ruta para dirigirse a otra ciudad, Facebook sabía que probablemente tenía la intención de hacerlo, y probablemente ya había revelado esta información a las agencias de publicidad, que le ofrecerán ofertas de alojamiento. ¿Qué pasa si su búsqueda en Google fue sobre la depresión? ¿Qué saben las empresas y qué hacen con los datos que recogen sobre usted?

Pronto, a los ciudadanos se les podría negar la cobertura de seguro por las páginas que vieron o leyeron en la web, según Michel Juneau-Katsuya, experto en seguridad nacional.

Michel Juneau-Katsuya, ex oficial del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) © Radio-Canada

La advertencia parece salir de una película de ciencia ficción. Sin embargo, el fenómeno de la publicidad conductual está ganando terreno en la web, lo que amenaza la protección de la privacidad, según los expertos.

Este tipo de publicidad utiliza los intereses de una persona para ofrecerle ofertas publicitarias relacionadas con lo que está viendo en línea.

Hacen falta unos 10 likes, me gusta, en Facebook para tener un perfil de su persona, se tarda unos 200 para saber la dirección de su casa.

-Michel Juneau-Katsuya, experto en seguridad nacional

Usted pone su edad o lugar de residencia en Internet, pero lo que las empresas son ahora capaces de deducir acerca de usted va mucho más allá de lo que usted les da.

Por ejemplo, al comparar el precio de las bicicletas de dos negocios en línea, incluso si no compra ninguna, es posible saber cuánto tiempo pasó en cada página, cada artículo e incluso si la puso en su carrito de la compra.

Cuando felicitas a una amiga por el nacimiento de su hijo comentando la foto que publicó, tal vez no te des cuenta, pero indicas un probable interés por los niños que se puede combinar con el lugar donde vive tu amiga.

Cada uno de sus clics está legalmente registrado por las empresas que los utilizan para crear perfiles anónimos de personas.

¿Es realmente anónimo?

En el sitio web de la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá (CPVPC), se puede leer que “los datos que a veces se supone que son anónimos pueden ser asociados nuevamente con un individuo en particular, y eso, con facilidad”.

En esta carretera de la información donde ahora tenemos que circular, es un poco como si al salir de la casa, debemos no sólo bloquear la puerta, sino también borrar los rastros de nuestros pasos.

Las empresas compran su información

Las empresas desarrollan algoritmos que cruzan toneladas de información para establecer perfiles individuales. Esta información vale oro, incluso se ha convertido en un producto.

Hay sitios web que hacen más dinero mediante la venta de sus datos que por la venta real de su producto.

-Jonathan Poliquin, socio de Natifs, una firma especializada en estrategia digital

Entre el innumerable número de empresas en línea, Facebook y Google se distinguen por su tamaño. Facebook cuenta ahora con más de dos mil millones de usuarios. Estos dos gigantes de la web afirman no vender la información de sus usuarios y no permitir la identificación de un individuo en particular. La publicidad debe dirigirse siempre a un grupo.

Jonathan Poliquin, socio de Natifs, una empresa de publicidad digital con sede en Trois-Rivières © Radio-Canada

Sin embargo, hay momentos en que las empresas de publicidad se desvían. Es probable que usted haya visto un anuncio que parecía un poco… ¿demasiado personalizado? ¿Qué tal vez utilizó su apellido?

¿Es permisible apuntar específicamente a alguien usando el apellido, aunque hayamos publicado conscientemente esta información?

Facebook Canadá responde que no y anima a los usuarios a informar sobre los anuncios considerados demasiado intrusivos para corregir la situación.

La red social Facebook permite a sus suscriptores saber por qué ven un anuncio o el grupo al que pertenecen. Simplemente use el menú desplegable de la publicidad y seleccione “¿Por qué veo esto?”

En Estados Unidos, el acceso a datos personales es aún más pronunciado, según Jonathan Poliquin, socio de Natifs, una firma especializada en estrategia digital.

“En los Estados Unidos, Facebook se asocia con tarjetas de crédito, por lo que realmente se puede saber el estilo de vida de la persona, si se desea dirigirse a las personas que ganan $ 100.000 y más, que tienen una casa, puede ir hasta eso entonces “, explica.

Información que confirma Facebook, señalando que esta práctica no está permitida en Canadá.

Google ha respondido al correo electrónico de Radio Canadá recordando todo lo que está a disposición de los usuarios para proteger su privacidad: cambiar la configuración de privacidad, consultar sus datos asociados a su cuenta, eliminar elementos o incluso, utilizar navegación privada.

Estamos contentos de tener Facebook gratis, estamos contentos de tener Google gratuito, pero la realidad es que hay un precio a pagar y el precio a pagar es una invasión de su privacidad.

-Jacques Nantel, Profesor Emérito en el Departamento de Marketing de HEC Montreal

Jacques Nantel, experto en marketing y profesor emérito de HEC © Radio-Canada

La publicidad conductual está creciendo; ahora representa casi el 40% del mercado publicitario, según Jacques Nantel, profesor emérito del Departamento de Marketing de HEC Montreal.

No es probable que disminuya, según él, porque siempre habrá personas listas para firmar un consentimiento, sin siquiera leerlo.

¿Qué dice la ley?

Muy pocas leyes regulan estas prácticas, según Michel Juneau-Katsuya. “El gobierno canadiense es reacio a intervenir. Se quiere dejar que el comercio haga lo que quiera. ”

La Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá no tiene mucho poder comparado con otros países, según Vincent Gautrais, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal.

Prefiere negociar más que castigar, dice, pero llega a acuerdos con las empresas. Sin embargo Vincent Gautrais señala que la Oficina de la Competencia ya ha intervenido imponiendo fuertes multas.

Empresas como Google tienen interés en evitar tener que negociar con el Comisionado, cree, porque “el daño a la reputación es a menudo más apremiante que el aspecto pecuniario”, dijo.

Denunciar la falta de transparencia

Usted ni siquiera tiene un conocimiento completo de lo que tienen sobre usted.

-Michel Juneau-Katsuya, experto en seguridad nacional

¿Qué está en juego? Los expertos quieren más transparencia por parte de las empresas, para que los ciudadanos puedan conocer la información que poseen sobre ellos.

Michel Juneau-Katsuya suena la alarma diciendo que Canadá tiene años de retraso para proteger a sus ciudadanos, mientras que “la cantidad de metadatos en este momento es fenomenal y que cada día se ve obligado a circular en la web».

Para protegerse, deben dejar de usar Internet. Pero…¿Es esto posible en 2017?

Las leyes vigentes deben ser revisadas, según el profesor Vincent Gautrais.

Debemos confrontar esta nueva realidad con textos antiguos, que fueron planeados en un momento en que ni siquiera existía Internet en nuestros pensamientos.

-Vincent Gautrais, profesor de la Facultad de Derecho de la Université de Montréal

Vincent Gautrais, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal © Foto cortesía de Vincent Gautrais

Él dice que la ley es “una mancha” en algunos aspectos y que habrá que saber más lo que las empresas están haciendo con nuestros datos para “dar armas a los guardias”, en este caso el Comisionado para la Protección de Privacidad Canadá (CCPPCh) y la Oficina de la Competencia de Canadá.

¿Soluciones?

La Comisión de Acceso a la Información de Quebec también está preocupada por la protección de la información personal en la era digital.

En su informe publicado en 2011, ella invita a los legisladores a preguntarse sobre la posible prohibición del perfilaje de los jóvenes en entornos electrónicos.

Se estima que las personas no son necesariamente conscientes de la colecta que se hace de ellos y las acciones que deben tomar para oponerse, por ejemplo, rechazar la geolocalización o borrar los ficheros testigos (cookies) al final de la navegación.

Una mujer escribe un mensaje en una red social. © iStock

La fidelización hacia una compañía o un producto es a no dudarlo una forma de penetrar un poco más en la intimidad de cada uno. Un método bien establecido que, a la vista del desarrollo de las nuevas tecnologías, se está volviendo más intrusivo. Pero, ¿podemos realmente escapar de ella?

Este reportaje fue producido como parte de una serie titulada Perspectivas, propuesta por Radio-Canadá Mauricie-Centre-du-Québec.