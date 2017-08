Julie Payette no impedirá más a los medios el acceso a sus papeles de divorcio

La Gobernadora General designada de Canadá, la ex astronauta quebequense Julie Payette, renunció a seguir impidiendo a los medios el acceso a los documentos relacionados a su divorcio, que fue pronunciado en Estados Unidos en 2015.

En un comunicado publicado este lunes, Julie Payette dice que ella quería que esa información fuera confidencial “porque no deseaba que su familia recordara los momentos difíciles que ella vivió” y explica que esa decisión era “conforme a los principios legales que rigen los temas matrimoniales en Quebec y Canadá”.

En el comunicado destinado a los medios canadienses, la ex astronauta afirma que tomó esa decisión en el interés de la transparencia y para que no quede en el aire ninguna duda.

Julie Payette explica que ella quería simplemente dar vuelta a la página sobre esa difícil etapa y continuar su vida teniendo en cuenta el bienestar de su hijo.

Julie Payette en el transbordador Endeavour, en 2009. © PC/NASA

La ex astronauta y su ex esposo, William “Billie” Flynn, un ex piloto de la aviación canadiense, iniciaron el procedimiento divorcio en 2013. El divorcio fue pronunciado en el estado de Maryland en 2015.

Julie Payette fue nombrada Gobernadora General de Canadá el 13 de julio pasado por el primer ministro Justin Trudeau.

Pocos días después de su nombramiento, el diario Toronto Stars reveló que en julio 2011, ella había estado implicada en un accidente de la ruta en el que una mujer de Maryland perdió la vida. Julie Payette conducía el vehículo que atropelló a la mujer de 55 años. Ninguna acusación fue presentada contra ella.

También en el mes de julio, el sitio Internet iPolitics reveló que Julie Payette había sido acusada de violencia física, pero que las acusaciones habían sido retiradas.

La ex astronauta Julie Payette fue nombrada Gobernadora General de Canadá por el primer ministro Justin Trudeau el 13 de julio pasado. © PC / FRED CHARTRAND

Después de su nominación, su abogado pidió que se retiraran los documentos de divorcio del dominio público, pero un grupo de medios canadienses reclamó el acceso a los documentos conforme a la ley estadounidense.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ratificó su confianza en Julie Payette y dijo que nada en la investigación sobre el pasado de la ex astronauta le impedirá convertirse en la representante de la reina de Inglaterra en Canadá.

Mientras que Micaelle Jean, ex Gobernadora General de Canadá y actual directora de la Organización Internacional de la Francofonía, acusó a ciertos medios querer “desacreditar” a Julie Payette.

RCI/La Presse Canadienne/Lapresse.ca