¿Qué hacer ante los xenófobos?

Siempre empiezan con discursos de odio. Hay que permanecer vigilantes porque esto conlleva al racismo, al antisemitismo. Y es importante denunciar este tipo de discurso y que la autoridad política, las autoridades morales, los responsables religiosos, los intelectuales, los escritores, y la gente en autoridad tomen una posición firme contra este tipo de discurso. Es importante no crear situaciones de odio en este país.

-Frantz Voltaire, director, CIDIHCA

En 2004, un golpe de estado destituyó al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide. Siguieron años de inestabilidad. Luego vino el terremoto de 2010 que causó la muerte a más de 200.000, seguido cinco años más tarde por un devastador huracán que destruyó una gran parte de la isla. Muchos haitianos se refugiaron en Canadá. Miles lo hicieron en Estados Unidos.

Ahora ellos temen que la administración de Trump cumpla con su amenaza de retirarles el estatus que les permite vivir y trabajar legalmente en suelo estadounidense. Por esa razón, centenares de ellos atraviesan la frontera y llegan a Quebec pidiendo asilo.

Esto sirvió de pretexto y dio espacio a manifestaciones y discursos de grupúsculos xenófobos y supremacistas blancos en Quebec, como La Meute y Los soldados de Odín, organizaciones que son copia de los grupos de la ultraderecha antiinmigrante de Europa.

Esta creciente presencia de grupos que defienden ideas racistas en el espacio público preocupa a los miembros del Grupo Canadiense de Parlamentarios negros.

Frantz Voltaire, director del Centro Internacional de Documentación e Información Haitiano-Caribeño y Afrocanadiense, señala que lo que está pasando en Quebec está también ocurriendo fuera de Quebec. Actualmente él se encuentra en Europa y dice que allí este problema es muy visible. “En Francia y toda Europa hay movimientos de la ultraderecha que utiliza como pretexto el fenómeno migratorio y de los refugiados para movilizar una parte de la población”.

Los medios de comunicación tienen un responsabilidad importante ante este tipo de intolerancia, señala Voltaire. No hay que dar tribuna a grupos que hablan contra otros grupos. No se trata de censura, sino de debate. Hay falsedades. Periódicos que no dan espacios, hay gente que falsifica la realidad.

Es importante un trabajo educativo, que se desmientan las falsedades de estos grupúsculos.