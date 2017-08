La foto “Un asesinato en Turquía” ganó el Primer premio de World Press Photo de Montreal 2017

“Un asesinato en Turquía” es el nombre de la foto del fotoperiodista turco Burhan Özbilici que ganó el premio de Foto del Año 2016 y el Primer Premio de la categoría Noticias en la Decimosegunda edición World Press Photo de Montreal.

La exposición internacional presenta las 152 fotografías distinguidas por el jurado del concurso del World Press Photo 2017 que evaluó más de 80.000 imágenes sometidas por más de 5.000 fotoperiodistas de 126 países. Se atribuyeron premios a 45 fotógrafos de 25 países.

Presente en Montreal como invitado de honor durante la primera semana de la exposición, el fotoperiodista turco Burhan Özbilici, de la agencia de prensa Associated Press se mereció el Primer Premio por su fotografía titulada Un asesinato en Turquía.

Su fotografía testimonia sobre el asesinato de Andreï Karlov, embajador ruso en Turquía, asesinado el 19 de diciembre 2016 por el policía Mevlüt Mert Altintas, durante una exposición de arte en Ankara. El hombre hirió a otras tres personas antes de caer bajo las balas de otros oficiales de policía. La foto le dio la vuelta al mundo. Burhan Özbilici, quien también ganó el Primer Premio en la categoría Noticias.

La visita para la prensa se llevó a cabo este martes 29 de agosto en una inmensa sala repleta por invitados de honor y periodistas que tuvimos el placer de poder admirar las fotos premiadas en esta edición. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista en francés con el ganador del ganador de la Foto del Año, Burhan Özbilici, quién nos contó cómo vivió el trágico momento del asesinato del embajador ruso en Turquía Andreï Karlov. .

En un momento dado dijeron que el embajador ruso Andreï Karlov nos va a hablar. Me dije que era alguien importante y me acerqué. Él hablaba y se detenía para permitir la traducción del ruso al turco. Después me retiré y entre nosotros había 2 0 3 hileras de gente que lo escuchaba. Él parecía alguien muy natural, muy simpático y muy respetuoso. Era la primera vez que yo lo veía. Cuando de repente comenzó el tiroteo.

Montaje de las fotos del asesinato de Andreï Karlov, embajador de Rusia en Turquía, presentado en el World Press Photo de Montreal. © Pablo Gómez Barrios

Burhan Özbilici nos explica que no lo vio disparar porque había gente delante, pero de repente todos se fueron y se encontró frente a él.

Era terrible, pero de repente comprendí que era una situación histórica muy, pero muy grave. No sabía qué hacer, pero me dije que como periodista tenía que quedarme allí. Me puede matar, pero no moriré por nada. Era mi responsabilidad profesional. Tenía miedo pero no sentí pánico. Sentí el apoyo de mi padre, mi héroe y de todos los buenos periodistas que perdieron la vida sobre el terreno o en los campos de batalla en Afganistán, Irak, Ucrania o Siria. Y me dije nuevamente: Tengo que quedarme y hacer mi trabajo.

La exposición del World Press Photo en el Marché Bonsecours del Viejo Montreal. © Pablo Gómez Barrios

Burhan nos dice que fue difícil y que su corazón parecía desbocarse. No lo podía creer pero un pobre hombre inocente estaba tendido en el suelo, no se movía. Él analizó nuevamente la situación. Huir no era la solución. El terrorista estaba aparentemente solo y hablaba sin parar, dice Burhan.

Él hablaba sin parar. Yo no quería prestar atención a lo que decía y sus gestos. El tipo parecía cada vez más nervioso, regresó a mirar el cuerpo del embajador y le disparó otra vez. Le hablaba a la gente y comprendí que era un discurso político y apuntó su pistola sobre nosotros. Me dije que quizá iba a disparar. Yo no oía prácticamente nada. La gente gritaba y lloraba. Perdí un poco la noción hasta que la seguridad de la galería me agarró por el brazo y me decían: salga, salga por favor, no queda nadie más. Le digo que no queda nadie más.

Exposición del World Press Photo en el Marché Bonsecours, Viejo Montreal. © Pablo Gómez Barrios

Burhan dice que él fue la última persona en salir de la galería y que Mevlüt Mert Altintas estaba todavía vivo, pero no tenía la intención de tomar a nadie como rehén. Burhan me muestra las fotos que él tomó en ese momento y me explica en qué lugar se encontraba él en ese momento. Después, me dice que se fue a una oficina para enviar las fotos que había tomado en ese momento a la agencia Associated Press y decidió regresar al lugar.

Cuando llegué le pregunté a la seguridad qué había pasado. ¿Lo atraparon vivo? Ya terminamos me respondieron. Lo matamos.

Burhan Özbilici nos dice que al principio tuvo miedo por su vida, pero que después para sus adentros se dijo que tenía un trabajo que hacer y lo hizo. Y es justamente el resultado de ese trabajo que fue premiado por el World Press Photo.

Además de Burhan Özbilici, la otra invitada de honor era la fotógrafa canadiense de Edmonton, provincia de Alberta, Amber Bracken, quien ganó el Primer Premio en la categoría Temas contemporáneos, por una serie de fotografías tomadas en el otoño de 2016 en Standing Rock, la reserva indígena Iakota del estado de Dakota del Norte en Estados Unidos. Standing Rock estuvo en el centro de la atención mundial debido a su lucha contra la construcción de un oleoducto en tierras ancestrales indígenas por la compañía Energy Transfer Partners.

Exposición del World Press Photo en el Marché Bonsecours, Viejo Montreal. © Pablo Gómez Barrios