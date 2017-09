Problemas mentales del personal de emergencia en Canadá, primera investigación nacional

Los resultados de la primera encuesta nacional de Canadá, solicitada por la Cámara de los Comunes, que examina las lesiones de estrés durante los servicios del personal de urgencia, como la policía, los paramédicos, los bomberos y los operadores del 911, sugieren que son mucho más propensos a desarrollar un trastorno mental que la población en general.

Ver a alguien gravemente herido o muerto; tener a alguien cerca que experimenta una enfermedad grave o potencialmente mortal, un accidente o una lesión no es fácil de sobrellevar a pesar de toda la formación adquirida por una persona para trabajar ofreciendo los primeros auxilios.

Los policías tienen que lidiar con situaciones traumáticas casi diariamente, lo que a lo largo de una carrera puede conducir al desarrollo de lesiones como trastornos de estrés post-traumático © (Chris Stanford / Prensa Canadiense)

El trabajo de los bomberos y otros servicios de emergencia en general crea sus propias tensiones y desafíos particulares.

Esto, sumado a que el personal de emergencia presta su servicio las 24 horas del día, lo que implica que pueden enfrentar estos desafíos en cualquier momento.

El problema no es nuevo. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Alberta encontró que uno de cada cinco de los 355 bomberos encuestados reportó no solo problemas respiratorios sino una opresión permanente en el pecho, ansiedad, después del incendio de Fort McMurray. Pero esta es la primera vez que el gobierno canadiense decide agarrar el toro por las astas e investigar el problema a nivel nacional.

Mel Angelstad, un bombero, dice que el incendio forestal de Fort McMurray fue emocionalmente duro y que luchó por mantener sus emociones bajo control. © (Kyle Bakx / CBC)

El origen de la investigación canadiense

La investigación se llevó a cabo como consecuencia de un informe de un comité de la Cámara de los Comunes sobre seguridad pública y seguridad nacional que puso de relieve la falta de datos sobre los primeros socorristas canadienses y que recomendó entonces una encuesta nacional.

El ministro federal de Seguridad Pública, Ralph Goodale, cuyo ministerio incluye a trabajadores correccionales federales y la RCMP, es sólo uno de los muchos funcionarios que animaron a los empleados a participar en la encuesta, con un mensaje de video al personal.

En su carta de mandato, el Primer Ministro Justin Trudeau le pidió a Goodale que elaborara un plan de acción nacional para tratar los trastornos de estrés postraumático entre los trabajadores de seguridad pública.

El Dr. Nicholas Carleton cree que la investigación dará como resultado *mejoras mensurables, primero para la RCMP y, en última instancia, para todos los canadienses*. © Rae Graham – U of R

El método

Esta nueva investigación publicada en la Revista Canadiense de Psiquiatría, se realizó en línea entre septiembre de 2016 y enero de 2017 por un grupo de expertos en salud mental de todo el país.

De los 5,813 participantes, el 44,5 por ciento “presentó resultados positivos de síntomas clínicamente significativos consistentes con uno o más trastornos mentales”.

Según Estadísticas Canadá la tasa para la población general es del 10 por ciento.

“Es alto, sorprendentemente mucho más alto”, dijo Nick Carleton, profesor de psicología de la Universidad de Regina, en Saskatchewan, quien dirigió el equipo de investigadores.

El equipo de investigación también encontró que las mujeres eran más propensas que los hombres a dar positivo a un trastorno mental, especialmente entre los bomberos.

“Puede ser que las mujeres experimenten este tipo de trabajo de manera diferente que los hombres, puede ser que las mujeres son más propensas a informar que los hombres. Puede ser que hay otra variable que no hemos podido identificar completamente en este punto que causa o explica algunos de las diferencias entre hombres y mujeres “, le dijo Carleton al radiodifusor público CBC.

Los síntomas aumentan con el tiempo

Los síntomas de lesiones de estrés también parecen aumentar con más años de servicio y más exposición a eventos traumáticos.

Las personas solteras eran significativamente más propensas a reportar síntomas que aquellas en pareja, que a pesar de tener trabajos difíciles en diversos turnos, “las tasas de divorcio para oficiales correccionales, policía y bomberos son comparables o inferiores a la población general. ”

La encuesta también encontró una diferencia regional inexplicada. Los encuestados del este de Canadá tenían menos probabilidades de reportar problemas de salud mental que aquellos del oeste de Ontario.

Los primeros respondedores fueron examinados por síntomas asociados con trastorno de estrés postraumático, depresión, así como ansiedad social, trastornos de pánico y uso de alcohol.

El equipo también encontró variaciones estadísticamente significativas entre las profesiones en términos de cómo experimentaron diferentes trastornos.

“En general, parece que nuestra policía montada y nuestros paramédicos pueden reportar niveles de detección más altos que, digamos, los de nuestra policía provincial y municipal, nuestros bomberos y nuestros transportistas”, dijo Carleton.

El estudio dijo que los paramédicos informaron que experimentan tasas muy altas de exposición al sufrimiento humano, y que a menudo se sienten responsables.

Diferencias entre policías

Tom Stamatakis, presidente de la Asociación Canadiense de Policía © Canadian Police Association

En la policía, el equipo de investigación encontró incluso variaciones entre los oficiales, dependiendo de dónde y para quién trabajan.

“La policía municipal / provincial puede tener más acceso a los apoyos estructurales y sociales de un despliegue urbano consistente”, dice el informe.

“Mientras que la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, se traslada con frecuencia a las zonas rurales, por lo que tendrían menos acceso a esos apoyos.” La Policía Municipal es más probable que trabaje en parejas, mientras que es más probable que la RCMP se despliegue individualmente.

Tom Stamatakis, presidente de la Asociación Canadiense de Policía, dijo que la investigación corrobora lo que se sospecha desde hace tiempo.

“Hemos tenido en mi opinión en los últimos años, más y más suicidios, más y más policías incapaces de trabajar debido a problemas de salud mental”, le dijo a CBC News.

Stamatakis va más lejos y dijo que el reto será asegurar que todos los primeros respondedores tengan acceso a los apoyos adecuados, sin importar dónde vivan.

Los límites y aciertos de la investigación

El profesor Carleton reconoce abiertamente las limitaciones de la investigación, porque incluso a pesar de que se les garantizó el anonimato, la gente tiende a revelar menos síntomas clínicos. Además, dice que una investigación en línea nunca podría ser tan precisa como una entrevista de diagnóstico en persona.

Por el momento, sin embargo, es la primera instantánea nacional única de la salud mental de los primeros socorristas del país.

“No he visto datos producidos de esta manera en Canadá y no he sido capaz de identificar datos en este tamaño, escala y alcance en cualquier otro lugar del mundo”, dijo.

En el futuro, Carleton dijo que espera que los datos ayuden a mejorar las herramientas de diagnóstico, eliminar el estigma y en última instancia mejorar el apoyo de salud mental de aquellos que ayudan a mantener a los canadienses a salvo.

RCI/CBC/