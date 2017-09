Con Trump, el complejo militar-industrial está de fiesta

No hace mucho tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Afganistán “un despilfarro total”.

La semana pasada, además de amenazar con romper el TLCAN y cerrar el gobierno de Estados Unidos si el Congreso no se prepara con el presupuesto para su muro mexicano, Trump se comprometió a seguir gastando dinero en Afganistán, algo que su predecesor Barack Obama nunca hubiera hecho, dice Don Pittis, editorialista de CBC

Mientras que la mayoría de los expertos dicen que los dos primeros afectarán la economía de Estados Unidos, el tercero significará una inversión a largo plazo en un negocio donde Estados Unidos es el líder indiscutible.

Los mayores gastadores

Según el World Factbook de la CIA, el gasto militar estadounidense ocupa el noveno lugar en el mundo como porcentaje de la producción económica total. Pero en términos absolutos, el país es claramente el primero. En 2016 gastó cerca de 3 veces más que China y 10 veces más que Rusia, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.

Gastos militares © SIPRI

Los que gastan más en términos de porcentaje del PIB son países más pequeños en guerra o aquellos como Israel que prevén una amenaza inminente.

En 1961, el gobierno republicano de Dwight Eisenhower advirtió en su discurso de despedida sobre lo que él llamó complejo militar-industrial.

“En los consejos de gobierno, debemos protegernos de la adquisición de una influencia injustificada, ya sea buscada o no, del complejo militar-industrial”, dijo Eisenhower, que había sido comandante supremo de las tropas aliadas que invadían Europa en la Segunda Guerra Mundial.

Eisenhower estaba preocupado de que la creciente influencia militar en la economía de los EE.UU. y en todos los sectores de la vida podría aplastar a otros sectores del país.

Enorme maquinaria industrial y militar

Algunos han dicho que el cambio de Trump en Afganistán se puede atribuir a los generales de su equipo de la Casa Blanca.

En julio, el ex general John Kelly se convirtió en jefe de personal de Trump. Muchos esperaban que el nombramiento trajera calma a una Casa Blanca en el caos, pero también aumentó la influencia de los militares. © (Joshua Roberts / Reuters)

El ex general de los Marines de los Estados Unidos, John Kelly, es el poderoso jefe de personal de Trump. El ex general James (Mad Dog) Mattis es jefe de defensa.

Otro ex general designado por Trump, Michael Flynn, fue expulsado de su trabajo como consejero de seguridad nacional después de no revelar los contactos con Rusia, sólo para ser reemplazado en el cargo por otro general, H. R. McMaster.

No importa qué gobierno esté en el poder, los grupos de presión y los grupos de reflexión están siempre presionando por el gasto militar, a menudo con éxito, dice Pittis. Pero tener tantos generales cerca de la sede del poder inevitablemente hace las cosas más fáciles para ellos, dice por su parte Donald Abelson, autor del libro Do Think Tanks Matter ?, rumbo a su tercera edición este otoño.

Junto con los think-tanks militares más conocidos como la Rand Corporation y el Hudson Institute, grupos más pequeños como el Centro para la Política de Seguridad, CSP,un grupo conservador anti-jihadista que favorece el gasto en defensa de misiles, están ganando influencia.

“CSP está haciendo bastante bien ahora porque tienen conexiones fuertes con los generales en la casa blanca de Trump,” dice Abelson, un especialista en política exterior de los EEUU en la Universidad Western Ontario.

Más que una táctica de gasto

Mantener tropas en Afganistán no es sólo una estratagema de gastos militares.

Retirarse y reconocer la derrota sería un desastre político que sólo se agregaría a una serie de desastres políticos para esta administración, especialmente para los partidarios duros del núcleo de Trump.

A pesar de su plan inicial de sacar las tropas del atolladero de Afganistán, Trump nunca se ha opuesto al gasto militar.

“Esperemos que nunca tengamos que usarlo, pero nadie va a meterse con nosotros. Nadie”, anunció en abril, mientras prometía un alza en el presupuesto de defensa a expensas de otros programas.

Un Marine estadounidenses MV-22 Osprey vuela sobre un jet antes de aterrizar en la cubierta de un barco de asalto anfibio. Aumentar el gasto militar estadounidense crea empleos, pero también significa recortes en otras actividades gubernamentales. (Jason Reed / Reuters) © (Jason Reed/Reuters)

Abelson escuchó el discurso completo de Trump en el mitin de la semana pasada en Phoenix, Arizona.

“Él habló sobre cómo durante su administración los Estados Unidos serán testigos de la mayor acumulación militar en la historia del país, ¿quién se beneficia? El Pentágono, los contratistas de defensa y los trabajadores en algunos estados particulares “, dice Abelson.

Desde el punto de vista militar hay otras razones para mantener a los soldados cerca de la acción a pesar del costo humano de la guerra. Los militares experimentados o en batalla se desempeñan mejor cuando se les pide una acción real.

Pero cuando se trata de las proclamas de Trump agradables al oído de la gente, ya sea sobre el TLCAN, el cierre del gobierno de los Estados Unidos o el aumento del gasto militar, siempre es difícil separar la política de la acción.

Abelson dice que el aumento del gasto militar puede crear algunos de los “empleos estadounidenses” que Trump ha prometido, pero ¿a qué costo?

“El complejo militar-industrial está vivo y bien”, dice Abelson. “Es uno de los factores básicos de la economía de los Estados Unidos, pero el problema es que si el dinero va a la defensa, ¿A dónde disminuye?”