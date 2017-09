Canadá se posiciona en el mundo por derechos LGBT, ayudando a huir a chechenos de Rusia

Canadá ha estado dando secretamente asilo a gays de Chechenia huyendo de la persecución

Es nuestro papel establecer un estándar sobre cómo los estados deben tratar a las mujeres, gays y lesbianas, personas transgénero, minorías raciales, étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas y, por supuesto, a los pueblos indígenas.

-Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores

Durante tres meses, el gobierno federal ha estado ayudando a huir en secreto a hombres chechenos gays de Rusia a Canadá, bajo un programa clandestino único en el mundo. Este tema fue destacado por varios medios canadienses, entre ellos, por el radiodifusor público CBC/Radio Canadá y el Globe and Mail de Toronto.

Las evacuaciones, encabezadas por la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, se encuentran fuera de las convenciones del derecho internacional y podrían perjudicar aún más las tensas relaciones entre Rusia y Canadá. Pero el gobierno liberal decidió actuar independientemente, señala John Ibbitson, editorialista del periódico Globe and Mail, de Toronto.

Desde la semana pasada, 22 personas – alrededor de un tercio de los chechenos que estaban protegidos en casas rusas seguras – están ahora en Toronto y otras ciudades canadienses. Se espera que otros lleguen en los próximos días o semanas.

Una protesta frente a la embajada rusa en Ottawa destaca la *detención sistémica, la tortura y el asesinato de homosexuales y bisexuales* en Chechenia. © Twitter/CBC

La decisión del gobierno canadiense puede considerarse polémica. Los homosexuales en muchas partes del mundo son acosados, encarcelados, incluso – como ocurrió recientemente en Indonesia – públicamente azotados.

Y el gobierno está luchando para acomodar a miles de solicitantes de asilo en su mayoría haitianos que llegan a Canadá desde Estados Unidos, incluso mientras los políticos de la oposición exigen que Ottawa encuentre una manera de impedirles entrar.

Pero los liberales decidieron que la situación era única: las fuerzas de seguridad chechenas estaban deteniendo a hombres gays, poniéndolos en necesidad de rescate inmediato.

El programa ha sido un secreto fuertemente guardado dentro del gobierno durante meses. Las organizaciones no gubernamentales que participaron también se callaron, por temor a que cualquier filtración pudiera poner en peligro a las personas que estaban tratando de ayudar.

Sin embargo, Kimahli Powell, director ejecutivo de Rainbow Railroad, una ONG canadiense, dijo que había llegado el momento de hablar públicamente sobre los refugiados chechenos, porque los que querían venir a Canadá ya están aquí y necesitan ayuda con empleo, formación lingüística y asesoramiento, que son difíciles de proporcionar cuando su presencia se mantiene en secreto.

“Teníamos que ser discretos sobre el programa durante el mayor tiempo posible para mantener su seguridad”, dijo Powell, cuya organización con sede en Toronto ofrece apoyo a personas LGBT en riesgo en otros países. “Ahora tenemos que enfocarnos en el asentamiento y la integración de estos individuos, y es importante que nuestra comunidad, que está preocupada por ellos, sepa que están aquí, que están a salvo”

Un funcionario del gobierno ha dicho que hasta ahora Ottawa no está dispuesta a reconocer públicamente la operación.

Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. © PC / Sean Kilpatrick

La purga chechena

Chechenia, una república ampliamente conservadora dentro de la Federación de Rusia, está dirigida por un hombre fuerte, Ramzan Kadyrov, a quien Moscú le ha dado poderes virtualmente sin restricciones a cambio de suprimir la insurgencia en la región.

Es una sociedad musulmana profundamente conservadora en la que la homosexualidad es vilipendiada. No sólo los homicidios de homosexuales por miembros de la familia quedan impunes, sino que tales asesinatos en los últimos meses han sido abiertamente alentados por el gobierno local. Mientras tanto, los derechos de las personas LGBT en Rusia se han ido erosionando, sobre todo desde 2012, cuando el gobierno aprobó una ley que prohíbe la “propaganda” gay, una acción que recientemente atrajo la condena de la corte europea de derechos humanos.

Ramzan Kadyrov, presidente de la República de Chechenia © Gettyimages

El pasado mes de abril, el periódico ruso Novaya Gazeta informó que las autoridades chechenas habían lanzado un pogrom contra hombres gays. Los informes fueron confirmados de forma independiente por la Red LGBT de Rusia, una ONG que aboga por las minorías sexuales en Rusia y por Human Rights Watch.

Basándose en entrevistas con detenidos y periodistas, las ONG concluyeron que, en febrero y marzo, las autoridades chechenas habían comenzado a reunir a sospechosos de ser homosexuales, que fueron llevados a centros de detención, interrogados y torturados. Sus teléfonos móviles fueron confiscados para obtener información y a los detenidos les ordenaron de denunciar los nombres de otros hombres gay.

No se conoce el número exacto de personas detenidas. La Red LGBT rusa informa que 75 personas se pusieron en contacto con una línea directa creada por la organización, incluyendo 52 que dijeron que habían sido detenidos y torturados.

“Las personas atacadas por la purga anti-gay en Chechenia no están seguras en Rusia”

-Extracto de un informe de Human Rights Watch

Human Rights Watch juzgó que las personas que vivían en las casas de seguridad estaban en peligro. “Ellas corren el riesgo de ser perseguidas por las autoridades chechenas o por sus propios familiares mientras permanezcan en Rusia”.

Cuando las noticias sobre las detenciones y las torturas se hicieron públicas, un portavoz del gobierno checheno insistió en que no había ningún pogrom en marcha porque no había homosexuales en Chechenia, y si había”, sus familiares los enviarían a algún lugar del cual no hay regreso. ”

Los ataques contra los gays en Chechenia recibieron condena internacional. En reuniones con Putin, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron instaron a poner fin a la violencia. En abril, llegó la noticia de que la purga había sido levantada, aunque Human Rights Watch informó que los homosexuales en Chechenia seguían siendo hostigados y perseguidos, y las autoridades presionaban a sus familiares para que localizaran y entregaran a los que habían huido.

Sin embargo, aunque las ONGs pidieron a otros gobiernos que acepten a los chechenos homosexuales perseguidos, los actos homosexuales no son ilegales en Rusia; por lo tanto, los reclamos de refugiados basados ​​en el temor a la persecución debido a la sexualidad eran problemáticos. Además, en virtud de la normativa internacional, los solicitantes de asilo deben normalmente salir de su país de origen antes de poder solicitar la condición de refugiado por miedo a ser perseguidos si regresan.

Los hombres y mujeres precariamente protegidos en Moscú y San Petersburgo parecían estar solos.

La decisión de actuar

En abril, el gobierno liberal de Justin Trudeau condenó enérgicamente la persecución de homosexuales en Chechenia. Pero públicamente, las autoridades dijeron que no había manera de ayudar a las personas en riesgo, porque estaban en su país de origen de Rusia.

Además, dijeron funcionarios en ese momento, Canadá tenía que equilibrar las necesidades de personas de todo el mundo que huían de la persecución debido a su raza, religión u orientación sexual. Tratar a los chechenos homosexuales como un caso separado podría establecer un precedente injusto.

En realidad, los esfuerzos para rescatar a los hombres ya estaban en marcha.

El momento propicio

“Las víctimas necesitan desesperadamente un santuario seguro y Canadá debe dar un ejemplo a otros gobiernos al darles la bienvenida“. – Tanya Lokshina, directora de programas en Rusia, Human Rights Watch

El 21 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, asistió al Sedona Forum, una reunión anual de líderes políticos e intelectuales organizada por el senador de Arizona, John McCain. Estaba allí para discutir los derechos humanos en Rusia, y las acciones de Rusia en Siria y Ucrania. Como periodista en los años noventa, la ministra Freeland había vivido e informado sobre Rusia. Su apoyo a las sanciones contra líderes rusos en represalia por las incursiones de Moscú en Ucrania enfureció tanto a Putin que le prohibió la entrada a Rusia.

El panel en el que participaba la Sra. Freeland incluyó a la Sra. Lokshina, de Human Rights Watch, que estaba en ese momento redactando el informe sobre la situación en Chechenia. “Vi el nombre de la Sra. Freeland en el programa e inmediatamente me di cuenta de que era una oportunidad increíble”.

En el panel de discusión, la Sra. Lokshina se dirigió directamente a la Sra. Freeland, diciendo: “Las víctimas necesitan desesperadamente un santuario seguro y Canadá debe dar un ejemplo a otros gobiernos al darles la bienvenida”. La Sra. Freeland estuvo de acuerdo.

Con el apoyo del Primer Ministro Justin Trudeau y del Ministro de Inmigración Ahmed Hussen, Global Affairs comenzó a trabajar en un programa para rescatar a la mayor cantidad posible de personas que se encontraban en refugios.

Rainbow Railroad, que también había estado presionando al gobierno para actuar, acordó ayudar con el transporte clandestino y a proporcionar apoyo a los refugiados una vez en el país. A mediados de mayo, el Sr. Powell voló a Rusia para entrevistar a personas en casas seguras y conversar con la Red LGBT de Rusia.

El director ejecutivo de Rainbow Railroad, Kimahli Powell, dice que hay unos 40 chechenos que aún están en refugios esperando a salir de Rusia. © (CBC)

El rescate

En estricto secreto, los funcionarios federales trabajaron con Rainbow Railroad y la red LGBT rusa para identificar a hombres que estaban dispuestos a venir a Canadá. La Sra. Freeland “quería poder salvar a algunas personas”, dijo la fuente gubernamental. “Y también queríamos que Canadá mostrara a otros países con ideas afines sobre lo que se podría hacer”.

Después de los controles de antecedentes y las pruebas de seguridad, el primero de un grupo de refugiados llegó a Canadá en junio. Uno de ellos marchó anónimamente en el desfile del Orgullo de Toronto.

Los individuos involucrados han sido designados como refugiados asistidos por el gobierno, lo que les permitirá obtener el estatus de residente permanente y la ciudadanía. “Continuaremos nuestro trabajo de selección y tratando de traer más”, dijo el funcionario. Pero el gobierno cree que, por el momento, todos aquellos que deseaban venir a Canadá y que calificaron están ya aquí o llegarán pronto.

Rainbow Railroad cree que el total llegará a 30. La mayoría, pero no todos, son hombres, y la mayoría son de Chechenia, con el resto de otras partes del Cáucaso del Norte.

Un programa organizado y metódico, único en el mundo

El primer ministro Justin Trudeau en el desfile 2016 del orgullo en Montreal. © (Graham Hughes / Prensa Canadiense)

Canadá no es el único país que acepta refugiados gay de Chechenia y de otros países de la región. Francia ha aceptado al menos una persona, al igual que Alemania, y dos están en Lituania. Un número indeterminado de personas han viajado a los países de la Unión Europea con visados ​​de turismo y luego han solicitado el estatus de refugiado.

Pero Canadá es el único país que ha adoptado un programa organizado y metódico para tantos chechenos homosexuales que huyen de la persecución que estaban calificados y dispuestos a venir.

El gobierno de Trudeau ha hecho de los derechos LGBT una prioridad, nombrando al diputado de Edmonton Randy Boissonnault como asesor especial sobre asuntos LGBT. El gobierno ya se ha movido para proteger los derechos de los transgéneros, y se espera que ofrezca una disculpa y reparación a aquellos en el servicio público y los militares que fueron discriminados en el pasado debido a su sexualidad. Canadá también es copresidente de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una nueva organización internacional dedicada a proteger y promover los derechos de las minorías sexuales.

No se sabe en qué medida los gobiernos checheno y ruso conocen la salida clandestina de Rusia a Canadá. En una entrevista con HBO en julio, el presidente Kadyrov negó enérgicamente la presencia de homosexuales en Chechenia, agregando “Si hay algunos, llévalos a Canadá… lejos de nosotros para que no los tengamos en casa, para purificar nuestra sangre, si hay alguno aquí, tómalos».

– Ramzan Kadyrov, jefe de la República de Chechenia

No se sabe si el Sr. Kadyrov hizo referencia a Canadá porque conocía el tema, o simplemente por la reputación de Canadá de dar la bienvenida a los refugiados y proteger los derechos de las minorías sexuales. El funcionario dijo que, según los conocimientos del gobierno, Rusia y Chechenia no conocían el programa de salida de refugiados.

Una vida nueva e inesperada

Este hombre gay checheno, de unos 20 años, estaba tan preocupado de que pudiera ser reconocido, sólo aceptó salir en foto con ropa que no es suya. Dice que quería contar su historia para aumentar la conciencia de quienes aún sufren tortura y para agradecer a aquellos que lo ayudaron a escapar. © (CBC)

Ahora que la presencia de refugiados chechenos gays en Canadá ya no es un secreto, podrán acceder más fácilmente a los servicios de apoyo que necesitan para integrarse con éxito en la sociedad canadiense.

La primera prioridad, dice el Sr. Powell, es tratar el trauma que estos hombres han experimentado en los últimos seis meses.

“Todavía están un poco desconcertados”, explicó. “Van a necesitar mucha ayuda, siguen temerosos de sus vidas, todavía no están acostumbrados a entender que están a salvo, que pueden comenzar una nueva vida”.

Powell y otros creen que el pogrom checheno pone de manifiesto la necesidad de que Canadá y otros gobiernos actúen de manera coordinada para responder a situaciones similares a la purga chechena: las emergencias en todo el mundo en las que las minorías – raciales, religiosas o sexuales – de pronto se encuentran en riesgo inmediato y grave.

“Estas personas son jóvenes y brillantes y llenas de potencial” – Kimahli Powell

Por ahora, el gobierno canadiense considera la salida clandestina de Rusia un programa único, aunque podría adaptarse para hacer frente a futuras emergencias. El programa de refugiados es parte de una prioridad de política exterior canadiense: proteger los derechos y la seguridad de las minorías sexuales en todo el mundo.