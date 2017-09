Encuentro Internacional en Montreal para discutir sobre los cambios climáticos

El Grupo de Expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima, GIEC por su siglas en francés, fue creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente en 1988, con el objetivo de hacer evaluaciones detalladas sobre el estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre los cambios climáticos, sus causas, sus repercusiones potenciales y las estrategias a seguir.

Alrededor de 2.500 científicos de unos 200 países forman parte de esta organización y unen sus esfuerzos para lograr su objetivo. Hasta el momento, el GIEC ha presentado 5 informes. El primero en fue publicado en 1990 y los siguientes en 1995, 2001, 2007 y el último en 2013 y estamos hablando aquí de informes que tienen cada vez entre 2.500 y 3.000 páginas.

© David J. Phillip

Otro elemento importante de resaltar es que el GIEC “no produce ciencia” si podemos decirlo así. Su trabajo consiste en hacer un manual de referencia con todos los artículos científicos internacionales escritos sobre el tema.

Desde este miércoles 6 al domingo 10 de septiembre se lleva a cabo aquí en Montreal la 46 Sesión de trabajo del GIEC y el elemento central de esta reunión es la preparación del próximo informe que deberá ser publicado en 2019. Es interesante ver la evolución de esos informes, nos dice Steven Guilbeault, cofundador y coordinador general adjunto de la organización ecológica quebequense, Equiterre.

En 1990, el GIEC hablaba de un posible recalentamiento del planeta. En 1995 nos decîa que hay una influencia perceptible de los humanos sobre el clima. En 2001 se hablaba de recalentamiento probable y decía que su grado de confianza con esa conclusión era de 66%. En 2007, el recalentamiento es muy probable y tenîan un nivel de confianza de 90%. En 2013 el recalentamiento causado por la actividad humana es extremadamente probable con un nivel de confianza en la conclusión de 95%.

© CBC

Lo que se puede ver a través de todos esos informes es que la ciencia de los cambios climáticos se afirmó progresivamente y los científicos comprenden mucho mejor la evolución del clima que a principios de la década de los 90.

Con esta información al alcance de todos, cabe preguntarse si el Acuerdo de París sobre el cambio climático que fue firmado a finales de 2015 es suficiente para que ese recalentamiento climático que ha evolucionado con el correr de los años, no sea tan dramático com lo que se sospecha. Y según Steven Guilbeault, uno de los desafíos que el GIEC tendrá que enfrentar en los próximos años es justamente de responder a esa pregunta.

En París, los países se dieron como objetivo de tratar de limitar el recalentamiento entre 1.5 y 2 grados centígrados más que la temperatura pre-industrial. Y en ese momento se le dio el mandato al GIEC para estudiar si los compromisos adquiridos por EEUU, Canadá, Europa, Japón, etc, son suficientes para alcanzar ese objetivo.

El GIEC debe comenzar esa tarea. Como ya dijimos anteriormente el GIEC revisa la literatura científica y su trabajo consistirá en examinar los artículos escritos sobre el tema en las revistas científicas con comité de lectura para preparar una síntesis, pero ese es un trabajo que va a tomar varios años.

Una imagen satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosféric (NOAA por sus siglas en inglés) muestra al huracán Irma acercándose al Caribe. © NOAA

En la actualidad no podemos hablar de recalentamiento climático sin pensar en fenómenos naturales como el huracán Harvey que sembró la devastación en Texas, Estados Unidos y en los que ya están en curso en las Antillas menores con Irma y justo detrás de Irma, acaba de formarse este martes José. Todavía en este momento no sabemos qué daños podrán causar, lo que sí sabemos es que Irma se convirtió este martes en “un huracán extremadamente peligroso” de categoría 5. ¿Qué relación podemos establecer entre estos huracanes y el recalentamiento climático? Steven Guilbeault.

La ciencia hasta el momento ha sido incapaz de decir que tal o tal catástrofe natural está relacionada al recalentamiento climático. Pero en lo que los científicos están de acuerdo es para decir que debido al recalentamiento del planeta hay cada vez más catástrofes naturales. Es como alguien que sufre de cáncer porque fumó durante 20 años. Pero desde el punto de vista científico no podemos decir con absoluta certeza que tiene cáncer porque fumó.

Pero sabemos que los fumadores tienen grandes posibilidades de sufrir de cáncer en un momento dado. Hay un nuevo ángulo de la ciencia de los cambios climáticos que los científicos llaman “ciencia atributiva”, que les permitiría decir que tal catástrofe si no hubiera sido debido al recalentamiento climático no habría causado todo el daño que causó. Habría habido vientos menos violentos, menos agua, etc. Esta ciencia está en sus primeros balbuceos pero se comienza a ser capaz de poder asociar catástrofes en particular a los cambios climáticos.

Y en lo que respecta al objetivo del Acuerdo de París, y aunque se tenga la impresión de ser demasiado optimista de limitar entre 1.5 y 2 grados el recalentamiento global, muchos científicos están de acuerdo para decir que muy probablemente se sobrepasará el 1.5 grados. Lo que no se sabe es si se sobrepasarán los 2 grados centígrados, pero todo va a depender de la respuesta planetaria a los cambios climáticos, concluye Steven Guilbault, cofundador y coordinador general adjunto de la organización ecológica quebequense, Equiterre.

Steven Guilbeault fue entrevistado por Alain Gravel